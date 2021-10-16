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追殺華為前子公司「榮耀」 美議員促列黑名單

編譯洪啟原／綜合15日電
榮耀從華為獨立出去。（本報資料照片）
榮耀從華為獨立出去。（本報資料照片）

美國參議員魯比歐（Marco Rubio）為首的共和黨籍參議員，14日呼籲拜登政府把華為前子公司榮耀列入實體清單，因認為這家公司對美國國安全構成威脅。對此，華為拒絕發表看法，並指出之前聲明已說明過，華為分拆榮耀後，不再持有榮耀的任何股份，也不會參與管理。

根據路透看到的信函，魯比歐認為，榮耀基本上是中國政府的「部門」，且取得最新的權限，可不受限制獲得華為所無法取得的美國珍貴技術授權。愈來愈多對中態度強硬的人士呼籲，將榮耀列入實體清單，而這封信更助長這個態勢。

魯比歐與德州重量級同黨參議員康寧（John Cornyn）及史考特（Rick Scott）共同署名的信函說，藉由分拆榮耀，「北京當局有效避開美國的關鍵出口管制」。

信函說：「如果商務部未能對此採取行動，可能開創危險的先例，並向對手傳達這樣的訊息：我們缺乏能力或意志力來懲罰威權政權支持的財金工程。」

榮耀、美國商務部和中國駐華盛頓大使館尚未對此發表看法。

環球網報導，華為2020年11月17日宣布整體出售榮耀手機業務資產。榮耀高層及團隊將保持穩定，出售後華為不再持有新榮耀公司的任何股份。華為當天在官網發布聲明稱，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司。對於交割後的榮耀，華為不佔有任何股份，也不參與經營管理與決策。

中國外交部發言人華春瑩今年5月曾表示，美國政府泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國企業，是對美方自己一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的否定。這種做法不僅損害中國企業的合法權益，也損害美國企業的利益，嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈造成破壞。

以魯比歐為首的共和黨籍參議員，呼籲拜登政府把華為前子公司榮耀列入實體清單。(路透...
以魯比歐為首的共和黨籍參議員，呼籲拜登政府把華為前子公司榮耀列入實體清單。(路透)

華為 美國 中國

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