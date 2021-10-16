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李顯龍通話習近平 表態挺中加入CPTPP

中國新聞組／北京16日電
新加坡總理李顯龍（左）15日與中國國家主席習近平（右）通電話時，表態支持中國加入CPTPP。圖為兩人先前在第二屆一帶一路國際合作高峰論壇上合影。（中新社）
新加坡總理李顯龍（左）15日與中國國家主席習近平（右）通電話時，表態支持中國加入CPTPP。圖為兩人先前在第二屆一帶一路國際合作高峰論壇上合影。（中新社）

中國國家主席習近平15日同新加坡總理李顯龍通電話。李顯龍表態稱，新加坡歡迎並支持中國申請加入「全面與進步跨太平洋關係協定」（CPTPP）。

央視報導，習近平在與李顯龍通話時指出，面對新冠肺炎疫情，中新雙邊合作逆勢前行，彰顯了中新關係的活力和韌性。雙方應該以兩國人民福祉和地區繁榮發展為重，共同解答好疫後發展這個新課題，繼續交出讓人民滿意的答案。

習近平表示，中方願同新方保持高層交往和戰略溝通，加強聯防聯控，穩妥有序恢復人員往來，深化疫苗、藥物研發等領域合作，構築數字經濟、綠色可持續發展等合作新高地。歡迎新方深度參與中國構建新發展格局進程，推動兩國合作不斷提升質量和水平。

習近平強調，中新在維護多邊主義、實現共同發展這一重大議題上理念相通、利益相系，中方願同新方加強多邊合作，攜手構建全球發展共同體，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）如期生效，為地區乃至世界經濟復甦注入動力。

習近平說，2021年是中國和東盟建立對話關係30周年，中方願同新加坡和其他東盟國家一道，推動構建更加緊密的中國—東盟合作共同體。

在與習近平通話時，李顯龍祝賀中華人民共和國成立72周年，再次祝賀中國共產黨百年華誕。

李顯龍表示，國際形勢發生了很大變化，但新中關係始終保持良好發展勢頭。面對新冠肺炎疫情，新中兩國密切合作，相互支持，雙邊貿易逆勢大幅增長，共建「一帶一路」和陸海新通道建設成效顯著。

李顯龍稱，新方希望同中方保持人員往來，深挖潛力，拓展數字經濟、綠色發展、綠色金融、氣候變化等領域務實合作。新方願同中方共同辦好慶祝東盟中國建立對話關係30周年相關活動，推動東盟同中國關係取得更多實質成果，更好造福地區人民。

李顯龍表示，新方歡迎並支持中國申請加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」，這將有利於地區繁榮發展。

中國 習近平 新加坡

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