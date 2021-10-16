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中國、不丹拚建交 簽邊境備忘錄、加速劃定國界

中國新聞組／北京16日電
14日中國政府與不丹政府代表簽署「關於加快中不邊界談判『三步走』路線圖的諒解備忘錄」。（取自中國外交部網站）
14日中國政府與不丹政府代表簽署「關於加快中不邊界談判『三步走』路線圖的諒解備忘錄」。（取自中國外交部網站）

中國與不丹政府代表14日透過視訊簽署諒解備忘錄，宣示兩國將加速邊界談判進度，並推動雙方建交。中國共有14個陸地鄰國。包括與俄羅斯、越南、阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾等12國的國界，均已劃定，在與不丹加速建立邊界談判後，就僅剩中印邊界尚未解決。

14日中國政府與不丹政府代表簽署「關於加快中不邊界談判『三步走』路線圖的諒解備忘...
14日中國政府與不丹政府代表簽署「關於加快中不邊界談判『三步走』路線圖的諒解備忘錄」。（取自中國外交部網站）

中國外交部官網公布，中國政府代表、外交部部長助理吳江浩與不丹政府代表、外交大臣多吉透過視訊方式，在北京和廷布（不丹首都）簽署「關於加快中不邊界談判『三步走』路線圖的諒解備忘錄」。

吳江浩說，中國和不丹是「山水相連的友好鄰邦」，兩國人民的傳統友誼源遠流長。相信雙方簽署的備忘錄將為加快兩國劃界談判、推動中不建交進程作出富有意義的貢獻，與不方做「平等相待、和平共處、互利共贏的好鄰居、好朋友、好夥伴」。

14日中國政府與不丹政府代表簽署「關於加快中不邊界談判『三步走』路線圖的諒解備忘...
14日中國政府與不丹政府代表簽署「關於加快中不邊界談判『三步走』路線圖的諒解備忘錄」。（取自中國外交部網站）

多吉則表示，雙方簽署這項備忘錄具有歷史性意義，是雙方「多年共同努力和真誠合作的結果」。不方將與中方一道落實好這一備忘錄，堅定不移推進兩國劃界談判工作，致力於加強兩國關係。

新民周刊報導，對於中國與不丹簽署了諒解備忘錄一事，印度外交部發言人阿林達姆·巴格奇僅回覆有注意到相關消息，並稱不丹和中國自1984年以來一直在進行邊界談判。印度也同樣一直在與中國進行邊界談判。

不丹面積約3.8萬平方公里，人口約74萬。它被聯合國評為最不發達的國家之一，70%的人沒有手機，上網人數不足一成，幾乎保持著一種原始平和緩慢的生活方式。它跟外國不比「富裕」，而比「幸福」，力圖打造「輕物質主義幸福」，它的幸福指數甚至在某些排行榜上位居亞洲第一。

不丹在唐宋時期是吐蕃的一個部落，時至今日，不丹的邦交國數量仍然不超過20個，雖然與中國為鄰，但不丹至今未與中國建立外交關係，甚至與美國、英國、俄羅斯、法國都沒有建交。

中國外交部部長助理吳江浩與不丹外交大臣丹迪·多吉14日簽署邊界談判備忘錄，圖為普...
中國外交部部長助理吳江浩與不丹外交大臣丹迪·多吉14日簽署邊界談判備忘錄，圖為普瑪江塘邊境派出所民警們在中、不邊境崗布冰川巡邏。(新華網)

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