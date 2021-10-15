我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

監管趨嚴 領英宣布退出 美社交網站在中國絕跡

中國新聞組／北京15日電
中共監管趨嚴，LinkedIn宣布將關閉在中國的網站。（取材自中央社／Unsplash圖庫）
中共監管趨嚴，LinkedIn宣布將關閉在中國的網站。（取材自中央社／Unsplash圖庫）

微軟旗下、全球知名職場社群平台領英（LinkedIn）宣布將關閉在中國的網站，成為最後一家退出中國的美國社交媒體服務商，美國社交網站從此完全退出中國。領英14日發表聲明，做出上述決定是鑒於「中國的營運環境已更具有挑戰性得多，而中國當局要求遵守的規定也更多」。

綜合媒體報導，領英2014年成功進軍中國，似乎掌握美國科技業在中國生存的眉角。相較於推特和臉書遭禁，LinkedIn在中國擁有約5200萬用戶。

社群平台領英（LinkedIn）關閉在中國的網站，這意謂在中國可公開連線的最後一...
社群平台領英（LinkedIn）關閉在中國的網站，這意謂在中國可公開連線的最後一個美國主要社群網站，也將吹熄燈號。（美聯社）

領英曾經是美國科技業在中國取得成功的罕見案例，如今宣告結束，令人唏噓。據了解，領英上月底封鎖多名美籍記者的中國版用戶頁面，理由是內有「違禁內容」，引發軒然大波，當時就被批淪為北京審查工具。

領英表示，將在今年內關閉目前版本，未來會向中國推出名為InJobs的新App，它將不設分享帖子或文章等社交功能。對中國的新策略是專注於本地專業人士「連接職業機會」的價值，及協助中國公司尋找合資格的候選人，「不再涵蓋用戶原創內容的發布與互動功能」。

華爾街日報報導，熟知內情的人士透露，中國網路監管當局3月間曾告訴領英的負責人，必須加強規範網頁內容，並限令30天做到。近數月來，領英通知關注中國情勢的人權活躍人士、學者和記者，他們在平台的個人檔案已在中國遭封鎖，因為據稱檔案中含有違禁內容。

領英之前已在3月暫停中國境內新用戶註冊，美國傳媒在3月底曾引述消息人士報導，中國互聯網監管機構斥責領英的領導層，指他們未能控制網站中的政治內容。

領英當年進入中國，似乎為美國互聯網公司進入中國市場提供了一個模式。為爭取在中國經營，領英同意限制某些內容以遵守中國政府的審查規則。

到了今年3月，微軟在中國的矛盾露出端倪。領英當時說，在確保遵從當地法規前，暫停中國新用戶的註冊。紐約時報當時報導指出，領英因未能控制政治敏感內容而遭到中國網信辦的批評。

中國 美國 微軟

上一則

建房糾紛 莆田2死3傷滅門血案 網友一面倒挺殺人犯

下一則

中俄聯合軍演 萬噸級艦南昌艦開赴日本海

延伸閱讀

美國上海同鄉會創會會長 突破性染疫離世

美國上海同鄉會創會會長 突破性染疫離世
尷尬…美國議員為海軍慶生 錯用中國製軍艦圖

尷尬…美國議員為海軍慶生 錯用中國製軍艦圖
退役四星上將：中國希望美國認同武統台灣 並袖手旁觀

退役四星上將：中國希望美國認同武統台灣 並袖手旁觀
拜登想突破美中僵局拉抬政績 困難重重

拜登想突破美中僵局拉抬政績 困難重重

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇