監管趨嚴 領英宣布退出 美社交網站在中國絕跡

中共監管趨嚴，LinkedIn宣布將關閉在中國的網站。（取材自中央社／Unsplash圖庫）

微軟 旗下、全球知名職場社群平台領英（LinkedIn）宣布將關閉在中國 的網站，成為最後一家退出中國的美國 社交媒體服務商，美國社交網站從此完全退出中國。領英14日發表聲明，做出上述決定是鑒於「中國的營運環境已更具有挑戰性得多，而中國當局要求遵守的規定也更多」。

綜合媒體報導，領英2014年成功進軍中國，似乎掌握美國科技業在中國生存的眉角。相較於推特和臉書遭禁，LinkedIn在中國擁有約5200萬用戶。

社群平台領英（LinkedIn）關閉在中國的網站，這意謂在中國可公開連線的最後一個美國主要社群網站，也將吹熄燈號。（美聯社）

領英曾經是美國科技業在中國取得成功的罕見案例，如今宣告結束，令人唏噓。據了解，領英上月底封鎖多名美籍記者的中國版用戶頁面，理由是內有「違禁內容」，引發軒然大波，當時就被批淪為北京審查工具。

領英表示，將在今年內關閉目前版本，未來會向中國推出名為InJobs的新App，它將不設分享帖子或文章等社交功能。對中國的新策略是專注於本地專業人士「連接職業機會」的價值，及協助中國公司尋找合資格的候選人，「不再涵蓋用戶原創內容的發布與互動功能」。

華爾街日報報導，熟知內情的人士透露，中國網路監管當局3月間曾告訴領英的負責人，必須加強規範網頁內容，並限令30天做到。近數月來，領英通知關注中國情勢的人權活躍人士、學者和記者，他們在平台的個人檔案已在中國遭封鎖，因為據稱檔案中含有違禁內容。

領英之前已在3月暫停中國境內新用戶註冊，美國傳媒在3月底曾引述消息人士報導，中國互聯網監管機構斥責領英的領導層，指他們未能控制網站中的政治內容。

領英當年進入中國，似乎為美國互聯網公司進入中國市場提供了一個模式。為爭取在中國經營，領英同意限制某些內容以遵守中國政府的審查規則。

到了今年3月，微軟在中國的矛盾露出端倪。領英當時說，在確保遵從當地法規前，暫停中國新用戶的註冊。紐約時報當時報導指出，領英因未能控制政治敏感內容而遭到中國網信辦的批評。