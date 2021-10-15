神舟13號16日發射 3人奔赴天宮 女傑王亞平將出艙

中國訂16日零時23分發射神舟十三號載人飛船，飛行組由航天員葉光富(左起)、翟志剛、王亞平組成。（取材自央視新聞）

中國 訂16日零時23分發射神舟十三號載人飛船，飛行乘組由航天員翟志剛、王亞平和葉光富組成，翟志剛擔任指令長。三名航天員將首次在軌駐留六個月，中國女航天員將首次進駐中國空間站，王亞平還將在任務期間執行太空 出艙任務，成為中國首位進行太空行走的女性。飛船升空後，中國空間站將首次實現核心艙、兩艘貨運飛船、一艘載人飛船共四個飛行器組合運行。

來源：YouTube

香港大公報報導，中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室副主任林西強介紹稱，神舟十三號載人飛行任務是中國空間站關鍵技術驗證階段第六次飛行任務，也是該階段最後一次飛行任務，主要目的是開展機械臂輔助艙段轉位、手控遙操作等空間站組裝建造關鍵技術試驗；進行二至三次出艙活動，安裝大小機械臂雙臂組合轉接件及懸掛裝置，為後續空間站建造任務作準備。

林西強表示，神舟十三號任務還將進一步驗證航天員在軌駐留六個月的健康、生活和工作保障技術；進行航天醫學、微重力物理領域等科學技術試驗與應用，開展多樣化科普教育 活動；全面考核工程各系統執行空間站任務的功能性能，以及系統間匹配性。

執行神舟十三號載人飛行任務的3名乘組航天員翟志剛（中）、王亞平（右）、葉光富14日在酒泉衛星發射中心問天閣與中外媒體記者集體見面。(新華社)

「中國空間站不僅是全球科學家開展空間科學、空間技術、空間應用的研究平台，也是鼓勵青少年熱愛航天、參與探索、追求科學的實踐平台。」林西強說，「在此次任務中，我們策畫了更加形式多樣的科普教育活動，我相信，王亞平老師會很快為大家帶來太空授課第二課。」

談及此次任務與「神十二」任務有何不同時，林西強指出，載人飛船將採用自主快速交會對接的方式，首次徑向停靠空間站；屆時中國空間站將實現核心艙、兩艘貨運飛船、一艘載人飛船共四個飛行器組合運行；航天員將首次在軌駐留六個月，這也是空間站運營期間航天員乘組常態化駐留周期。

林西強還說，中國女航天員將首次進駐中國空間站，王亞平將成為中國首位出艙的女航天員，神舟十三號乘組將包括中國首次出艙的男女航天員；在神舟十二號任務的基礎上，進一步開展更多的空間科學實驗與技術試驗，產出高水平科學成果；實施任務的飛船、火箭均在發射場直接由應急待命的備份狀態轉為發射狀態。

空間站在軌建設分為關鍵技術驗證和建造兩個階段實施，神舟十三號任務是關鍵技術驗證階段的決勝之戰、收官之戰，也是空間站在軌建設過程中承前啟後的關鍵之戰。林西強說，通過神舟十三號任務，將更加全面地考核工程各系統執行空間站任務的功能性能，以及系統間的匹配性與協調性。神舟十三號任務結束後，將組織進行全系統綜合評估，滿足要求後轉入空間站建造階段。

據悉，「神十三」航天員進駐核心艙，將按照天地同步作息制度進行工作生活，約六個月後，搭乘飛船返回東風着陸場。