我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

尷尬…美國議員為海軍慶生 錯用中國製軍艦圖

中國新聞組／北京15日電
芮胥為美國海軍慶生的推文。(取材自環球網)
芮胥為美國海軍慶生的推文。(取材自環球網)

一名美國參議員誤用了一艘中國產軍艦的照片來慶祝美國海軍生日，引發推特網民嘲笑。不少用戶指出，每年海軍生日時，都會有多名國會議員犯相似錯誤。不過，中國軍隊官方宣傳部門也時常出現這類「烏龍」。

德國之聲中文網報導，美國國會共和黨籍參議員芮胥(Jim Risch)13日發布推特，慶祝美國海軍246歲生日。他在推文中說：「246年來，美國海軍承載著保護美國抵禦外國威脅的使命，讓我們能安坐家園。」

不過，他配發的背景圖片，卻被網民懷疑是一艘中國產軍艦。美國政治雜誌POLITICO的防務新聞編輯布朗(Dave Brown)就在推特上表示，參議員芮胥的背景配圖沒有使用美國軍艦，而是似乎用了一艘泰國皇家海軍「北大年」級近海巡邏艦，「這意味著是由中國製造的」。

根據公開資料，泰國皇家海軍的兩艘「北大年」級近海巡邏艦均由上海滬東造船廠生產，分別在2005、2006年下水。除此之外，泰國皇家海軍還有多艘護衛艦、兩棲登陸艦、潛艇由中國的軍工企業製造。

在被指出錯誤後，參議員芮胥已經刪除了原推特。

在布朗的推特下，不少用戶評論指出，每年美國海軍生日時，總會有許多國會議員誤用外國軍艦照片，前些年還出現過前蘇聯海軍艦艇、舊日本帝國海軍艦艇的畫面。

值得一提的是，宣傳本國軍隊誤用外軍照片並非美國政界的「專利」。中國軍隊的官方宣傳部門也時常出現此類「烏龍」。就在去年9月，中國空軍官方「空軍在線」微博頻道發布了一則宣傳片，描繪了轟6K轟炸機空襲敵方空軍基地的畫面；但是很快就有網友發現，宣傳片使用了「拆彈部隊」、「勇闖奪命島」等好萊塢影片的剪輯畫面。後來，「空軍在線」刪除了這則宣傳影片。

美國 中國 推特

上一則

習近平談民主：應人民評判 不應由外部少數人指手畫腳

下一則

神舟13號升空 女太空人和5歲女兒約定 為她摘星星回來

延伸閱讀

國防部：海軍若拒打新冠疫苗 強制退役離隊

國防部：海軍若拒打新冠疫苗 強制退役離隊
華為榮耀遭點名 美參議員魯比歐：應列入實體清單

華為榮耀遭點名 美參議員魯比歐：應列入實體清單
美媒社論 籲美國表態不容中國侵略台灣

美媒社論 籲美國表態不容中國侵略台灣
出走3年半後 美國重返聯合國人權理事會

出走3年半後 美國重返聯合國人權理事會

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇