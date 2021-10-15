尷尬…美國議員為海軍慶生 錯用中國製軍艦圖

芮胥為美國海軍慶生的推文。(取材自環球網)

一名美國 參議員誤用了一艘中國 產軍艦的照片來慶祝美國海軍生日，引發推特 網民嘲笑。不少用戶指出，每年海軍生日時，都會有多名國會議員犯相似錯誤。不過，中國軍隊官方宣傳部門也時常出現這類「烏龍」。

德國之聲中文網報導，美國國會共和黨籍參議員芮胥(Jim Risch)13日發布推特，慶祝美國海軍246歲生日。他在推文中說：「246年來，美國海軍承載著保護美國抵禦外國威脅的使命，讓我們能安坐家園。」

不過，他配發的背景圖片，卻被網民懷疑是一艘中國產軍艦。美國政治雜誌POLITICO的防務新聞編輯布朗(Dave Brown)就在推特上表示，參議員芮胥的背景配圖沒有使用美國軍艦，而是似乎用了一艘泰國皇家海軍「北大年」級近海巡邏艦，「這意味著是由中國製造的」。

根據公開資料，泰國皇家海軍的兩艘「北大年」級近海巡邏艦均由上海滬東造船廠生產，分別在2005、2006年下水。除此之外，泰國皇家海軍還有多艘護衛艦、兩棲登陸艦、潛艇由中國的軍工企業製造。

在被指出錯誤後，參議員芮胥已經刪除了原推特。

在布朗的推特下，不少用戶評論指出，每年美國海軍生日時，總會有許多國會議員誤用外國軍艦照片，前些年還出現過前蘇聯海軍艦艇、舊日本帝國海軍艦艇的畫面。

值得一提的是，宣傳本國軍隊誤用外軍照片並非美國政界的「專利」。中國軍隊的官方宣傳部門也時常出現此類「烏龍」。就在去年9月，中國空軍官方「空軍在線」微博頻道發布了一則宣傳片，描繪了轟6K轟炸機空襲敵方空軍基地的畫面；但是很快就有網友發現，宣傳片使用了「拆彈部隊」、「勇闖奪命島」等好萊塢影片的剪輯畫面。後來，「空軍在線」刪除了這則宣傳影片。