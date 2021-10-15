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中俄聯合軍演 萬噸級艦南昌艦開赴日本海

記者呂佳蓉／北京15日電
南昌艦入列以來，首次出國參加中外聯演。(取材自環球時報)
南昌艦入列以來，首次出國參加中外聯演。(取材自環球時報)

中俄「海上聯合2021」聯合軍演14日上午在俄羅斯彼得大帝灣附近海域舉行，解放軍海軍發言人劉文勝表示，此次演習將加強雙方戰略互信，提高兩國海軍共同應對海上安全威脅。此外，這也是解放軍自主研製的055型萬噸級驅逐艦南昌艦入列來，首次赴海外參加聯合軍演。

來源：YouTube

「海上聯合」系列演習是中俄雙邊框架內規模最大的海上演習，據解放軍海軍官方微信消息，中俄這場聯合軍演，是由解放軍北部戰區海軍副司令員柏耀平，與俄羅斯太平洋艦隊濱海混合區艦隊海軍司令卡班佐夫共同擔任演習導演。

中俄海上聯合軍演前，解放軍東平湖艦13日在日本海，同時分別為南昌艦、濱州艦進行橫...
中俄海上聯合軍演前，解放軍東平湖艦13日在日本海，同時分別為南昌艦、濱州艦進行橫向、縱向補給。（取材自解放軍海軍網站）

此次演習，中方參演兵力包含南昌艦、昆明艦、濱州艦、柳州艦等新型飛彈驅護艦，「東平湖」號綜合補給艦及固定翼反潛巡邏機、艦載直升機等；俄方參演兵力包括大型反潛艦、護衛艦，以及固定翼反潛巡邏機、艦載直升機等。

雙方主要針對通信演練、編隊通過水雷威脅區、消滅浮雷、編隊防空、對海射擊、聯合機動、聯合反潛等科目展開演練。南昌艦艦長周明輝表示，此次演習歷時多天，這是南昌艦首次赴海外參加聯合演習。演練中南昌艦將與俄羅斯海軍艦艇一起，針對編隊對空防禦、通過水雷威脅區、對海射擊等多個課目進行實戰化的聯合演練。

環球時報引述海軍研究院研究員張軍社指出，這次聯合軍演足以表明中俄兩國兩軍的高度互信。

張軍社進一步指出，參加此次演習的中國艦艇編隊不經集結準備、不經預先訓練直接趕赴演習區，使演練更加貼近實戰，是對部隊日常訓練水平和自身素質、能力的直接考驗。這種演習有助於人民海軍提高維護遠海運輸航道安全和海上權益的能力。

軍事專家宋忠平稱，美日澳印相互勾連，對中俄構成嚴重威脅，日本首相岸田文雄最近也表態，要把國防預算占比從GDP的1%提高至2%。中俄在面臨地區緊張之下，舉行大規模聯合軍演，有助維護地區和平與穩定。

中俄14日舉行聯合軍演。圖為演習海域的俄方艦艇。（中新社）
中俄14日舉行聯合軍演。圖為演習海域的俄方艦艇。（中新社）

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