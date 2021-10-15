神舟13號升空 女太空人和5歲女兒約定 為她摘星星回來

2013年，王亞平曾在太空授課。(取材自中新網)

曾在2013年的神舟十號任務中擔任「太空 教師」的王亞平，深受全中國 學生特別是小朋友們的喜愛。在14日舉行的神舟十三號乘組見面會上，王亞平最想和同學們說，飛天夢永不失重，科學夢張力無限。「你們是祖國的未來，只要敢於有夢、勇於追夢，用智慧和汗水打造自己的夢想飛船，就一定能夠迎來自己夢想的發射時刻。」王亞平並允諾要為5歲女兒摘星星回來。

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紅星新聞報導，1980年1月出生的王亞平，曾任空軍某師某團某飛行大隊副大隊長，安全飛行1600小時，被評為空軍二級飛行員。2010年5月，正式成為中國第二批航天員。2013年4月，入選天宮一號與神舟十號載人飛行任務飛行乘組。

2013年6月20日，王亞平在300多公里高度飛行的天宮一號裡，為全中國6000餘萬名師生成功進行了一堂長達40分鐘的太空授課。

從「天宮」歸來後，王亞平堅持學習提升，各種高強度訓練已成為她生活的一部分。訓練之餘，王亞平會通過慢跑、聽音樂等方式放鬆自己，保持良好的身體狀況和精神狀態。

這一次飛天，王亞平的身分與此前不同，她已經成為一名母親。「這次我肯定會帶一個女兒送給我的禮物上。」王亞平說，因為年齡小，儘管女兒還不懂航天員是做什麼的，但她會覺得這份職業很神聖，讓她感到驕傲和自豪。如果能夠再次上太空，王亞平會對女兒說：「媽媽要去太空給你摘星星回來，等著媽媽！」