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美核潛艇撞上黃花魚養殖箱？ 央視：機率不高

中國新聞組／北京14日電
10月3日上午10時左右，在西沙群島東南約48.7海里處，一艘疑似「海狼」級潛艇被發現處於上浮航行狀態。（取材自南海戰略態勢感知計劃）
10月3日上午10時左右，在西沙群島東南約48.7海里處，一艘疑似「海狼」級潛艇被發現處於上浮航行狀態。（取材自南海戰略態勢感知計劃）

據報導，美國「康乃狄克」號核潛艇在南海與不明物體相撞後已返回關島。不過中國媒體對「康乃狄克」號究竟是在哪裡發生撞擊事故、撞上什麼物體仍窮追不捨。官媒央視分析，發生事故海域極可能在美軍於南海一個非常活躍的區域，且「離中國非常近」；一旦在水下發生核洩漏，後果會非常嚴重。

至於「海狼」級攻擊核潛艇究竟撞上什麼？潛艇技術專家分析，撞上的應是一個具有一定質量，並且比較堅固的物體。有傳言稱美核潛艇可能撞上南海黃花魚養殖箱，對此，央視軍事頻道訪問海南網箱養殖企業負責人指出，海南不養黃花魚，網箱一般設置在淺海，並且不超過海岸線20公里 。深水網箱養殖主要生產金鯧魚、軍曹魚等海魚。因此潛艇在南海撞上網箱的機率很低。

央視軍事頻道報導，長期跟蹤南海問題的智庫「南海戰略態勢感知計畫」監測到，3日上午10時左右，發現一艘疑似「海狼」級潛艇處於上浮航行狀態並駛向關島 。

「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波說，由此判斷，核潛艇大概是2日下午或晚上發生的事故。根據3日的影像，倒推10到20個小時，結合上浮時的航行速度，再往北推200海里左右，事故位置很可能在海南島以南、西沙群島以北，即海南島、西沙群島和巴士海峽的三角區域中間 ，「這也是美軍在南海一個非常活躍的區域 。」

胡波說，根據美軍核潛艇在南海的通常活動情況，再參照美國在冷戰時期針對蘇聯將攻擊型核潛艇用來蹲守對手核潛艇的港口的做法，其活動重點就在這片三角區域，「離我們非常近」，這次事故肯定大概率也是在這個地方發生。9000多噸排水量的核潛艇一旦在水下發生核洩漏，後果會非常嚴重。

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