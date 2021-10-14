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讓中美僵局破冰 樂玉成籲經貿再掛鉤

中國新聞組／北京14日電
中國外交部副部長樂玉成（右）接受CGTN專訪。（取材自中國外交部官網）
中國外交部副部長樂玉成（右）接受CGTN專訪。（取材自中國外交部官網）

中美正持續努力改善雙邊關係；中國外交部副部長樂玉成接受中國國際電視台（CGTN）專訪時表示，中美雙方最近已成立聯合工作組，就處理雙邊關係中的一些具體問題進行商談並取得進展。他呼籲美國，應該思考如何與中國「再掛鉤」，讓經貿合作成為打破中美僵局的「破冰船」，但他也批AUKUS增加核擴散、地區安全風險，指美國延續冷戰作法。

據中國外交部官網，樂玉成在專訪中表示，今年以來，中國國家主席習近平和美國總統拜登兩次通話，達成重要共識，為兩國關係發展指明方向。

樂玉成並表示，雙方通話時，習主席明確就孟晚舟事件做工作，要求美方盡快妥善解決。有網友說，孟晚舟是因為中國的崛起而被拘押，也恰恰因為中國的崛起而獲釋。樂玉成認為，孟晚舟事件將有望成為歷史性的轉折點，將鼓舞更多國家對霸權強權進行抗爭。

樂玉成強調，中方同美方保持高層溝通對話，表明中方始終本著善意和誠意，積極推動改善中美關係，對話大門隨時敞開。他表示，最近雙方還成立聯合工作組，就處理雙邊關係中的一些具體問題進行商談並取得進展。「這說明對話合作不可或缺，衝突對抗沒有出路。」

樂玉成說，「我們重視美方近期關於中美關係的積極表態，希望美方切實付諸政策和行動，多幹實事，共同做好中美關係這道必答題，回答好這一『世紀之問』。」

關於中美經貿合作，樂玉成稱，中國注意到美國貿易代表戴琪近期的講話中有一些積極因素，但同時堅決拒絕其無端指責。

樂玉成指出，中美是不可分割的利益共同體，即便在美方搞脫鉤斷供和疫情衝擊的背景下，中美貿易額2020年仍逆勢增長8.8%。今年1至8月，中美貿易額更增長36.6%，達到4,700億美元。「經貿合作可以說是『連筋帶骨』，任何打擊都會『傷筋動骨』」。

樂玉成並引述穆迪公司的調查表示，對華貿易戰讓美國失去約30萬個就業機會，平均每個家庭損失約600美元。美國對自中國進口商品加徵的關稅中，超過90%由美國企業和消費者承擔。

中國 美國 孟晚舟

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