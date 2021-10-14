嚴控私人資本禁入 阿里媒體帝國崩 傳媒颳冷風

阿里巴巴出清芒果超媒持股，巨額虧損；圖為芒果超媒旗下的芒果TV。（中新社）

中國 8日公布市場准入負面清單草案，要求私人資本不得在中國從事新聞採編播發業務，市場立即察覺到北京將大力整頓媒體業的不尋常氣氛。有觀點認為，這份負面清單實施後，將對在媒體領域布局廣泛的互聯網企業帶來衝擊，有的甚至不得不退出這一「敏感」行業。

BBC新聞報導，非公有資本在新聞傳媒行業的禁令早已有之，但有觀點認為，這份禁令只是對已有內容的細化，並不會帶來顛覆性的行業變局。

有分析認為，這些年來私人資本對媒體涉入極多，要以官方資本尋求替代並非易事。但如此一來，經歷十多年媒體業的蓬勃發展很可能就此走入下坡，若加上官方近期對影視文化界的整頓，可以預期中國文化界將迎來一波冷冽的寒風。

馬雲曾回應外界有關他要建立「媒體帝國」的說法，他表示，「對新聞網站非常敬畏，對媒體人非常敬畏」。話雖如此，但阿里集團干預新聞與社群網站的事實是眾所周知，其中最著名的是去年4月份爆發的「蔣凡事件」。

蔣凡是當時阿里集團旗下天貓購物平台總裁，爆發疑似與正妹網紅張大奕出軌醜聞，在網上引發熱議，但阿里投資 的新浪微博編輯枱迅速對該話題刪帖、撤下熱搜榜等干預行為，蔣凡的妻子在微博上的發言也遭屏蔽。

據消息人士稱，近日螞蟻集團 已將其持有的財新傳媒股份全部賣出，徹底退出投資。螞蟻集團是在2016年加入財新傳媒D輪融資，投入數千萬元人民幣。財新傳媒旗下擁有網站、期刊、視頻、圖書等多種業務平台，當時參與D輪融資的包括螞蟻金服、騰訊、CMC資本以及浙數文化等。螞蟻集團退出後，網路巨頭騰訊公司仍通過深圳利通基金持有4.56%財新股份。

阿里投資的還包括與媒體生態關係密切的公關公司。2018年之後，阿里對於媒體的布局擴大至新興社群與視頻媒體，尤其是已上市的公司。例如2018年投資華人文化集團，該公司曾創辦了梨視頻，還持有香港廣播公司TVB的大量股份，也是近年來極紅的嗶哩嗶哩（bilibili，B站）主要投資者。後來阿里還在2020年12月投資的芒果超媒，但已在9月退出。

除了阿里巴巴和騰訊外，私人資本在中國參與傳統媒體還有大量案例。目前尚難界定的是，新的負面清單會對上述民營資本產生什麼樣的影響。