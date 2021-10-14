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馬雲香港露面 會晤商業夥伴 傳急售媒體股權

中國新聞組／北京14日電
「消失」多時的馬雲，近日在香港露面（中新網）
「消失」多時的馬雲，近日在香港露面（中新網）

去年底螞蟻集團上市計畫遭中國官方強行終止後，阿里巴巴創始人馬雲遭當局限制不得離開中國的傳言不斷，不過據媒體報導，「消失」多時的馬雲近日在香港露面，並會見了幾位商業夥伴，疑似在中共監管媒體前出售持有「財新」所有股權。有分析稱，馬雲現身香港意味著與中國高層的關係有所改善。

分析指出，若此消息屬實，代表馬雲已獲准離境。儘管馬雲遭限制出境的消息從未獲得相關方面證實，但自去年10月底在上海陸家嘴金融峰會公開批評中國金融監管作為與政策後，馬雲的行蹤就趨於低調，也未離開中國。日前中國網絡上曾傳出馬雲9月1日在浙江嘉興參觀幾處農場溫室的相片，那是馬雲時隔114天重新出現在媒體面前。

路透報導引述兩名消息人士說，馬雲日前在香港露面，並在最近幾天會見了商業夥伴。阿里巴巴近期已出售持有「財新」所有股權。阿里巴巴尚未對此報導回應。

中國發改委上周五發出的「市場准入負面清單（2021年版）」中提到，「禁止違規開展新聞傳媒相關業務」。報導引述北京媒體人高瑜認為，螞蟻集團出售「財新」股份，是對發改委這項清單的回應。但香港「南華早報」仍由馬雲持有。

美國之音分析，馬雲近日在香港露面，意味著馬雲與中共的關係可能有所改善，當局對他的控制已經有所放鬆。

報導指出，中國當局對阿里巴巴下手之狠超出預料，這可能與馬雲的抵觸情緒有關，但最近幾個月，馬雲的態度出現明顯變化，他對當局在幾個重大事情上相當配合，比如阿里巴巴承諾向習近平提出的「共同富裕倡議」投資1000億元（人民幣，下同），又給宣揚愛國主義的戰爭片「長津湖」的拍攝提供了10億元。

據最先披露馬雲現身香港訊息的香港虎報說，馬雲現身香港被認為是阿里巴巴與大陸當局關係變化的一個標誌。

自由亞洲電台引述時事評論人蔡慎坤認為，馬雲即使到了香港，也不能被視為他已經軟著陸的一個信號。不過，近期阿里系的「清倉」動作頻繁，包括阿里創投擬將其所持芒果超媒9364.79萬股份對外協議轉讓；螞蟻、浙數文化等已在「財新」股東名單消失等。蔡慎坤認為，面對中國政治形勢，他相信馬雲也做好了準備，包括必要時在傳媒領域全身而退。

馬雲 中國 香港

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