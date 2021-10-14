我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

中國打擊反競爭行為 反壟斷局地位擬升級

記者呂佳蓉／北京14日電

知情人士表示，中國正在考慮提升國家市場監督總局下屬的反壟斷局地位，提升至副部級，但仍隸屬於市監總局，為此加大對反競爭行為的打擊力度。

據路透引述兩名知情人士的消息指出，行政級別提高，將有助於反壟斷調查人員在審查並購案時獲得資源。擬議中的新架構還將加強市監總局的內部研究能力，而此前該部不得不將研究工作外包。擬議新架構的細節此前未曾被報導過。

消息人士稱，反壟斷局升級後將由國家市場監督管理總局副局長甘霖領導。該計畫可能會發生變化，需要獲得國務院以及全國人大的最終批准。

路透曾經在4月報導，市場監督總局在當時正在增加人員和其他資源，加強力度打擊反競爭行為，尤其是針對中國的一些大型企業。同時，市監總局並計畫將案件審查權下放給地方機關，並從其他政府機構獲得更多人手，以處理需要廣泛調查的案件。

一位知情人士指出，中國在尋求提升反壟斷能力時，借鑒歐洲反壟斷機構的經驗。今年8月，中國國家市場監督管理總局反壟斷局在其網站上表示，邀請了歐盟、美國等國家和地區反壟斷執法機構官員、跨國企業等從事反壟斷工作的實務界人士進行遠端視訊授課。

中國 工作 國務院

上一則

濟南高三男解剖小龍蝦 奧賽奪金 可望保送清華北大

下一則

上海知名精銳教育停業掀退費潮 陸毅被坑300萬元?

延伸閱讀

打擊反競爭行為 中國擬提高反壟斷局地位

打擊反競爭行為 中國擬提高反壟斷局地位
北美Infiniti部分舊款車 可免費升級無線Apple CarPlay

北美Infiniti部分舊款車 可免費升級無線Apple CarPlay
康尼島月神公園 將擴建升級

康尼島月神公園 將擴建升級
冷凍水餃「不建議水煮」？老饕曝這樣料理 美味升級

冷凍水餃「不建議水煮」？老饕曝這樣料理 美味升級

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00

超人氣

更多 >
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症