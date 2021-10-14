庫克跟進網路巨頭捐款山西 網：「捐多少？」

蘋果公司執行長庫克13日在微博發文宣布捐款山西。（路透）

山西發生水災，騰訊、螞蟻等中國 網路巨頭先後宣布捐款援助，表示力挺中國國家主席習近平倡導的「共同富裕」後，蘋果 公司執行長庫克 13日也在微博發文宣布跟進，卻被中國網友促公開捐款金額。

庫克13日在個人微博以中英文雙語發文稱：「隨著山西地區逐步復甦，我們想要盡自己的一份力量來支持救災，幫助重建。蘋果將捐款幫助受影響的社區。」

中央社報導，這篇發文引來許多中國民眾留言回應；有人表示感謝，也有人質疑「蘋果每次都說捐，然後沒下文了？」香港經濟日報報導則指出，與7月捐款到河南賑災一樣，庫克這次也沒提到具體捐款金額，有網友問「捐了多少」。

也有人畫錯重點，發現他已改用iPhone 13 Pro Max，而非舊款iPhone 12 Pro Max。先前庫克用iPhone 12 Pro Max發中秋快樂，引發網友熱議，戲稱是不是連庫克都搶不到最新iPhone，或是連他自己都認為iPhone 13系列並無驚喜，才沒升級到新款。

對於龍頭企業先後捐款，中國科技媒體36氪日前刊發評論形容，為災情捐款已經成為網路企業展現社會責任與「共同富裕」決心的新方式。

彭博報導則指出，習近平對科技公司愈發辣手，蘋果公司至今雖安然無恙，處境也更加微妙，狂掃阿里巴巴和騰訊的中國監管風暴，作為美國象徵的蘋果公司卻幾乎毫髮無傷。

彭博直言這種形勢可能會改變；上個月，中國最高人民法院裁定中國消費者以涉嫌濫用市場支配力為由，對蘋果公司提起的訴訟可以繼續進行，這對憑藉App Store打造圍籬模式集中用戶數據，並控制發布的蘋果公司而言無疑是個挫折。

彭博指出，習近平的整頓已威脅到蘋果在中國培育的微妙平衡。在Google和臉書等競爭對手都被拒之門外的中國，作為最賺錢美國公司之一，蘋果正小心翼翼地在北京日益嚴苛的要求和自己國內高漲的反中情緒之間摸索。

調研機構canalys行動研究副總裁彭路平說：「蘋果真的要非常小心，不要捲進任何類型的壟斷活動，這是中國政府會密切關注的事情。」