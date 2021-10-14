山西水患煤礦停產 炭價創新高 發改委：禁擅關煤礦

產煤大省山西的洪災 加劇了煤炭供應不足問題，中國 的動力煤價格在13日漲至紀錄新高，今年迄今累計已飆升124%。因應供需不均，中國政府近期放寬電價市場化，新舉措提振了發電廠的需求。此外，國家發改委昨天也強調，堅持「全國一盤棋」，嚴禁地方擅自關停煤礦。

山西和內蒙古地方政府此前要求約200家煤礦提高產量，但日前的暴雨使山西60座煤礦被迫停產。直到12日，山西仍有四個煤礦關閉，年產量合計為480萬噸。

洪災加劇了煤炭供應不足現象。路透報導，交投最活躍的1月鄭州商品交易所動力煤期貨13日早盤上漲8%，報每噸人民幣1781元(約276美元)，今年迄今累計飆升124%。11月期貨上漲9.4%，已超過1800元。

中國近期因煤炭短缺造成價格上漲，以及推行「能耗雙控」政策等因素，使多地缺電停工。中國預計15日有序放開全部燃煤發電電量上網電價。中央社引述有分析認為，這一改革預計將刺激更多電廠投入燃煤發電，暫時緩解當前中國電力供應緊缺的問題。

另針對下一階段能源保障供應工作 重點，國家發改委祕書長趙辰昕昨天在國務院新聞辦公室舉行的政策例行吹風會上強調稱，堅持「全國一盤棋」，嚴禁部分地區形成「資源先供本地」這樣的小循環和保護主義傾向，嚴禁地方擅自關停煤礦。並將推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放先進產能。

文匯報報導指出，中國能耗雙控措施逐步升級，工信部、生態環境部13日聯合發布通知表示，京津冀及周邊地區共20多個城市，11月15日至2022年3月15日採暖季實行鋼鐵行業錯峰生產。京津冀採暖季實行重點行業限產及加強污染防治，是歷年常規安排，但由國家部委專門發文還是首次，凸顯政府對鋼鐵行業壓減產量及推進減排工作的重視。

從實施周期來看，今年京津冀及周邊區域的採暖季鋼鐵行業錯峰生產周期與往年相同。業內分析，鋼鐵限產範圍擴大，重點在於對冬奧會周邊區域範圍的限制，減輕冬奧會準備及開展過程中鋼鐵行業對大氣污染的壓力。

稍早前，由於能耗雙控、能源短缺的影響，不少地區對水泥等高耗能行業也實行錯峰生產政策。