用2停5… 浙江限電升級 擬對高耗能產業祭懲罰性電價

製造大省浙江近日限電再度升級，全球最大聖誕用品集散地義烏估計將再受衝擊。圖為義烏工廠。（取材自第一財經）

中國 供電缺口持續擴大，製造大省浙江近日限電再度升級，部分企業被下令「開三停四」甚至「用二停五」，浙江省發改委並計畫對轄內的高耗能產業祭出懲罰性電價措施，逼迫節電。官方則表示，今冬電力最大負荷預計達10億千瓦，超歷史同期；但國家有信心做到保障能源安全穩定供應。

浙江9月28日啟動2021年B級有序用電方案，重點限制違規用能項目、高耗能高排放企業及其他重點監測工業企業等用電。不少企業收到通知，因近期電煤短缺，用電需求大幅增加，全省電力供需缺口持續擴大，浙江省發改委要求8日起提升有序用電級別至C級，限電再升級。

中央社報導，據浙江省樂清市有序用電領導小組下發的文件，樂清4日有序用電升至C級，其中，中國前500大企業執行「用六停一」受影響最小；省級監控的高耗能產業必須執行「用二停五」，受衝擊最大。

另據鳳凰網報導，浙江發改委3日公布建立健全高耗能行業超限額電價加價機制實施意見的徵求意見稿指出，官方擬對高耗能企業超過限額的電價祭出「階梯電價」與「超限額電價加價機制」的懲罰性電價。預計最快下月實施，屆時浙江高耗能產業將面臨更大的生存壓力。

徵求意見內容為，對於單位產品用能量超過能耗限額標準的，企業綜合能耗按當量值折算成用電量，按照超過限額能耗標準0至5%、5%至10%、10%以上執行懲罰性電價加價。企業兩年內未整改或整改不到位的，第3年加價標準分別提高至0.15元/千瓦時、0.25元/千瓦時和0.35元/千瓦時。

另據浙江日報報導，浙江省發改委日前印發通知，為引導用戶錯峰用電，保障電力系統安全穩定運行，15日起執行調整「分時電價」政策，調整範圍為大工業電價用戶。

另發改委祕書長趙辰昕昨天在國務院 政策例行吹風會上承諾，發改委能夠做到保障能源安全穩定供應。具體落實措施包括保障發電供熱用煤、保障發電機組有效出力、強化大電網餘缺互濟、堅決遏制「兩高」項目盲目發展、堅決保住民生用能等五項措施。

國家電網有限公司副總工程師兼市場營銷部主任李明在會上表示，即將進入冬季，北方地區電力需求預計最大負荷將達到10億千瓦，超過歷史同期的9.7億千瓦電力水平。電網的保供電壓力還是較大的。

趙辰昕表示，發改委將指導地方和企業提前制定冬季電力用煤保供方案，做好入冬前的煤炭儲備。確保限電不限居民，限氣也不限居民。