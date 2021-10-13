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梅克爾卸任前與習近平通話 北京稱其為「老朋友」

記者呂佳蓉／即時報導
中國國家主席習近平13日與德國總理梅克爾舉行視訊會。圖／取材自央視
中國國家主席習近平13日與德國總理梅克爾舉行視訊會。圖／取材自央視

德國總理梅克爾卸任前，中國國家主席習近平13日與梅克爾舉行視訊會議。習近平稱梅克爾是「老朋友」，也稱中德的發展證明國與國間可以避免零和博弈，實現互利共贏，這是中德關係應把握的主基調。

梅克爾即將卸任，外界關注後梅可爾時代的中德關係是否會有變化。據新華社報導，習近平在以視訊會晤梅克爾，雙方在友好的氛圍中回顧近年中德、中歐關係發展，也針對相關問題深入交換意見。

習近平說，過去16年來中德關係保持平穩健康發展，「中國人重情重義，我們不會忘記老朋友，中國的大門隨時向你敞開。」

他接著稱，中德多次就雙邊關係、重大國際和地區問題、治國理政經驗等深入交流，共同推動了雙邊關係向前發展，推動了中德合作應對全球挑戰。中德本著互利合作精神，發揮兩國經濟互補性，實現了共贏。

習近平強調，中國和德國自身發展得好，對世界經濟的貢獻也更大。這證明，國與國之間完全可以避免零和博弈，實現互利共贏，這是中德關係應該牢牢把握的主基調。明年是中德建交50周年。雙方關係發展何去何從，保持正確方向至關重要。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中德關係，願同德方保持高層交往。

他也提到，中德可以在傳統領域、能源轉型、綠色與數位經濟等領域合作。

在中歐關係上，習近平說，中歐都主張維護多邊主義，都支持貿易和投資自由化便利化，都認為中歐共同利益遠大於矛盾分歧。當前處在全球新冠疫情與世界經濟復甦的關鍵時期，面對全球性問題與不穩定性不確定性不斷上升，中歐有責任加強合作，團結應對。希望歐方堅持獨立自主，真正維護歐盟自身利益和國際社會團結。

據新華社報導，梅克爾指出，在他任職時，促進了德中關係和歐中合作的良好發展。他一貫主張，歐盟應獨立自主地發展同中國的關係，雙方可以就彼此存在差異和分歧的問題加強對話交流，相信歐中關係能夠克服各種複雜因素繼續發展。

梅克爾也說，將會為促進德中、歐中理解與合作作出積極努力。

梅克爾 習近平 中國

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