與被監管對象太親密 中嚴查25金融業 中信、建行難逃

中央紀委、國家監委本月起將25家國有金融單位辦公室列入監管名單，進行金融反腐調查。 (本報資料照片)

中國 今年以來對互聯網平台等強監管，開鍘阿里、滴滴、美團等巨頭，華爾街日報報導，當局下一個磨刀霍霍的監管對象將是金融業，中央紀委、國家監委本月起將25家國有金融單位辦公室列入監管名單，進行金融反腐調查。

繼「反壟斷」向大型科技企業揮刀後，金融「反腐」將劍指銀行、保險、證券業。被盯上的金融機構，主要是調查「是否存在疏漏，或與被監管對象過於親密」。

中紀委機關報9月底宣告，將一體推進懲治金融腐敗和防控金融風險，並點名金融腐敗的亂象，包括利用審批監管權索賄、利用「借貸幣」發行搞私人訂製腐敗等。

報導強調，利用第三方支付牌照審批監管權，進行索賄、受賄，成為金融腐敗重大弊端；尤其手握貨幣發行權也是腐敗的高風險領域。

華爾街日報報導，目前被列入金融反腐調查的25家金融業，包括恒大主要貸款 方中信集團，遭質疑的是恒大一爆再爆債券違約，以及中央收緊地產融資下，但中信集團無視警告，仍向恒大提供逾100億美元貸款。

中央紀委、國家監委駐中信集團紀檢監察組組長崔軍表示，金融風險背後往往有金融腐敗；金融腐敗容易誘發並加劇金融風險。

還有螞蟻集團要出海上市，中國主權財富基金中投（CIC）旗下的中投海外，和建設銀行旗下建信信託，領銜進行戰略投資 ；投資團中的中國人壽也聯合多家保險公司行了投資，如今都被清算監管。

而早一步赴美敲鐘的滴滴，投資方中投等更難逃被翻案調查。中投因此成立一個專責辦公室，配合中央調查監管。

還有去年破產的海外併購王海航集團，留下人民幣2兆元債權的爛攤子， 向海航提供貸款的建行，也遭調查有否人謀不臧，導致全民還債。其他如中國光大集團旗下的銀行、農行也都在監管調查名單中。

華爾街日報報導，中紀委從本月開始密切調查25家國有金融單位辦公室，檢視貸款文件、投資及監管記錄，並要求回答與私營公司有關的部分交易及決策是如何作出。報導指出，涉嫌參與不當交易人士將會受到正式調查，並遭受檢控，一旦被發現有不當行為的實體，將受嚴厲處罰。