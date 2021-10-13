被爆改數據偏袒中國? IMF總裁獲留任

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃。 (路透)

國際貨幣 基金（IMF）執行董事會周一（11日）決定喬治艾娃（Kristalina Georgieva）繼續擔任IMF總裁。她上個月被舉發在擔任世界銀行執行長期間，向工作人員施壓，要求竄改世銀2018年經商環境報告分數，提高中國 的排名。

國際貨幣基金（IMF）執行董事會重申對喬治艾娃有著充分信任。對IMF高層人事有相當話語權、身為最大股東的美國 ，財政部長葉倫在周一稍早也與喬治艾娃談過話。根據彭博資訊報導，由於美國認定喬治艾娃不必去職，使她得以留任。

不過葉倫對喬治艾娃強調，此一指控確實引起合法與否的嚴正顧慮。事件傳出初期，美國曾表示這是非常嚴重的問題。

喬治艾娃是保加利亞的經濟學家，是第一位開發中國家出身的IMF日常業務領導人。

她前一個服務機構世界銀行，在上個月公布委託律師事務所WilmerHale所做的外部調查報告，指她涉及護航中國在經商環境報告裡的名次。

國際貨幣基金（IMF）執行董事會周一發布的新聞稿說：「執行董事會考量了審視過的相關資訊後，發現未有證據顯示總裁在2018年世銀經商環境報告中有著不當角色。