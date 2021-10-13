從雲南昆明直達寮國萬象 中老鐵路全線鋪通

中老鐵路鋪軌順利完成。(取材自中鐵昆明局集團)

10月12日10時許，在中老鐵路曼木樹隧道出口，隨著中國 自主研製的新型長軌牽引車將最後一組500米長鋼軌精準推送到位，連接中國、寮國(老撾)的中老鐵路全線鋪軌完成，將於年底開通運營。

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香港文匯報報導，中老鐵路是中國「一帶一路 」倡議與寮國「變陸鎖國為陸聯國」戰略對接的重要項目，也是首條以中方為主投資 建設、全線採用中國技術標準、使用中國設備並與中國鐵路網直接聯通的國際鐵路。全線由國內段和寮國段組成，全長1000多公里。建成通車後，從雲南昆明至景洪僅需3個多小時，至寮國首都萬象(永珍)有望實現直達運輸、當日通達。

中老鐵路中國境內玉溪至磨憨段正線全長508公里，共有隧道93座，橋樑136座，其中10公里以上特長隧道15座，橋隧比高達87.3%，最大坡度24‰。由於玉溪至景洪為雙線，景洪至磨憨為單線，正線需鋪軌863公里，站線鋪軌129公里。

為全力實現「一帶一路」、中寮友誼標誌性工程的建設目標，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）統籌參建各方不斷優化方案和資源配置，創新施工工藝，改造機械設備，採用機械化、自動化鋪軌機組和施工信息化等手段，大幅提高了軌道精度和施工效益。