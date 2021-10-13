我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數多？關鍵5因素影響

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

從雲南昆明直達寮國萬象 中老鐵路全線鋪通

中國新聞組／香港13日電
中老鐵路鋪軌順利完成。(取材自中鐵昆明局集團)
中老鐵路鋪軌順利完成。(取材自中鐵昆明局集團)

10月12日10時許，在中老鐵路曼木樹隧道出口，隨著中國自主研製的新型長軌牽引車將最後一組500米長鋼軌精準推送到位，連接中國、寮國(老撾)的中老鐵路全線鋪軌完成，將於年底開通運營。

來源：YouTube

香港文匯報報導，中老鐵路是中國「一帶一路」倡議與寮國「變陸鎖國為陸聯國」戰略對接的重要項目，也是首條以中方為主投資建設、全線採用中國技術標準、使用中國設備並與中國鐵路網直接聯通的國際鐵路。全線由國內段和寮國段組成，全長1000多公里。建成通車後，從雲南昆明至景洪僅需3個多小時，至寮國首都萬象(永珍)有望實現直達運輸、當日通達。

中老鐵路中國境內玉溪至磨憨段正線全長508公里，共有隧道93座，橋樑136座，其中10公里以上特長隧道15座，橋隧比高達87.3%，最大坡度24‰。由於玉溪至景洪為雙線，景洪至磨憨為單線，正線需鋪軌863公里，站線鋪軌129公里。

為全力實現「一帶一路」、中寮友誼標誌性工程的建設目標，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）統籌參建各方不斷優化方案和資源配置，創新施工工藝，改造機械設備，採用機械化、自動化鋪軌機組和施工信息化等手段，大幅提高了軌道精度和施工效益。

中老鐵路與山川同美。(取材自中鐵昆明局集團)
中老鐵路與山川同美。(取材自中鐵昆明局集團)

中國 一帶一路 投資

上一則

港1周2颱 超市貨架搶空 跨境檢疫大塞車 食品供應緊張

下一則

女大生墜亡？校方：抑鬱輕生 家長怒：女兒在家很正常

延伸閱讀

「生物多樣性公約」雲南開幕 「北漂象」開場

「生物多樣性公約」雲南開幕 「北漂象」開場
華為與英企合作 在匈牙利建歐洲首個5G鐵路港

華為與英企合作 在匈牙利建歐洲首個5G鐵路港
加拿大祭強制令 航空、鐵路旅客必須完全接種疫苗

加拿大祭強制令 航空、鐵路旅客必須完全接種疫苗
緬北上萬名中國偷渡客「返國投案」 雲南防疫壓力大增

緬北上萬名中國偷渡客「返國投案」 雲南防疫壓力大增

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42

超人氣

更多 >
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手
英航艦南海行動 專家：北京改變現狀他國將因應

英航艦南海行動 專家：北京改變現狀他國將因應