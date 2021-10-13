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習喊「人不負青山」 中國成立大熊貓、虎豹等5國家公園

中國新聞組／北京13日電
中國正式設立首批國家公園．圖為武夷山國家公園。(中新社)
中國正式設立首批國家公園．圖為武夷山國家公園。(中新社)

中國國家主席習近平昨以視訊參加在昆明舉辦的「生物多樣性公約」第15次締約方大會，習宣布中國率先出資15億（人民幣，下同，約2.3億美元）成立昆明生物多樣性基金；此外，習也宣布中國將成立包括大熊貓等5座第一批國家公園，他強調「人不負青山，青山定不負人」，生態文明是人類文明發展的歷史趨勢。

10月12日下午，中國國家主席習近平以視頻方式出席在昆明舉行的《生物多樣性公約》...
10月12日下午，中國國家主席習近平以視頻方式出席在昆明舉行的《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會併發表主旨講話。 (中新社)

來源：YouTube

新華社報導，習近平指出，新冠肺炎疫情給全球發展蒙上陰影，聯合國2030年可持續發展議程面臨更大挑戰。在恢復經濟和保護環境的任務中，開發中國家更需要幫助和支持。

習近平說，為加強生物多樣性保護，中國正加快構建以「國家公園」為主體的自然保護地體系，逐步把自然生態系統最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的區域，納入國家公園體系。

他宣布，中國正式設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園，保護面積達23萬平方公里，涵蓋近30%的中國國家陸域重點保護野生動植物種類。

習強調，中國出資成立昆明生物多樣性基金，支持發展中國家生物多樣性保護事業。中方呼籲並歡迎各方為基金出資。中國生態文明建設取得了顯著成效。中國將持續推進生態文明建設，堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，建設美麗中國。

習近平指出，為推動實現碳達峰、碳中和目標，中國將陸續發布重點領域和行業碳達峰實施方案和一系列支撐保障措施，構建起碳達峰、碳中和「1+N」政策體系。中國將持續推進產業結構和能源結構調整，大力發展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目。

習近平最後強調，人不負青山，青山定不負人。應秉持生態文明理念，站在為子孫後代負責的高度，共同構建地球生命共同體，共同建設清潔美麗的世界。

「生物多樣性公約」第15次締約方大會領導人峰會於10月12日在昆明以線上線下結合方式舉行，聯合國秘書長古特瑞斯、俄羅斯總統普亭、埃及總統塞西、土耳其總統埃厄多安、法國總統馬克宏、哥斯大黎加總統阿爾瓦拉多、吉爾吉斯總統賈帕洛夫、巴布亞新幾內亞總理馬拉佩、英國王儲查爾斯等以視頻方式出席。

中國 習近平 聯合國

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