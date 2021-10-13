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美潛艦在南海撞上黃花魚箱網? 中專家這麼說

記者陳言喬／北京13日電
12日傳出美國核潛艦撞上的是中國深海養殖的箱網。（取材自環球時報）
12日傳出美國核潛艦撞上的是中國深海養殖的箱網。（取材自環球時報）

美國核子潛艇「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）到底在南海潛航時撞上什麼東西，12日又有新說法，有網友認為美艦可能是撞了中國漁民的黃花魚養殖箱。但專家懷疑這種說法，認為美國三緘其口，表明這艘潛艇很可能出現羞於啟齒的低級失誤。

來源：YouTube

12日在社交網站流傳外媒的一則報導，稱中國南海養殖漁業有限公司的黃花魚（大黃魚）養殖箱被不明物體碰撞，造成約2.5萬公斤黃花魚及海洋養殖產品脫逃，損失4億人民幣(約6199萬美元)。中國網友隨即與美國「康乃狄克」號核潛艇本月2日在南海與不明物體相撞聯繫起來，認為美國潛艇撞上中國黃花魚。

中國外交部發言人趙立堅11日曾就核潛艇碰撞事故三問美方，其中就包括「事故會不會影響事發海域的航行安全、漁業作業」。

不過，經中媒調查，上述外媒並沒有發布「南海黃花魚養殖箱被撞」的相關新聞，其他國際主流媒體也均沒有類似報導。企業資訊查詢平台「天眼查」的搜索結果則顯示，不存在名為「中國南海養殖漁業有限公司」的中國企業，有可能是假消息。

環球時報引述海軍軍事專家李杰分析表示，美核潛艦撞上養殖網箱的可能性不大，撞上海底沉船、水泥礁等這樣的人工魚礁設施可能性會更大一些。

李杰說，通常情況下，美國「海狼級」核潛艇「康乃狄克」號在航行過程中會採用被動聲呐進行水下目標識別和測向定位。被動聲呐具備隱蔽性高、探測距離遠等優點，是非戰時狀態或是日常航行中潛艇首選的水下探測方式。而一旦到了戰時或是複雜海底地形環境中，潛艇就會將探測方式轉為主動聲呐。

澳大利亞廣播公司（ABC）近期也分析認為，為隱藏行蹤，潛艇通常會使用聲呐的被動模式。同時，南海也是「出了名的嘈雜」，不利於聲呐探測。

李杰認為，此次事件中，不排除美軍由於疏忽大意或者驕傲自大，在複雜地形環境下沒能及時「切換」探測模式而釀成大禍的可能。因為回顧過去，美軍由於自身失誤發生潛艇碰撞事故的案例比比皆是。

此前公開報導，2001年2月，美國「洛杉磯」級核潛艇「格林維爾」號在夏威夷海域撞沉了日本「愛媛」號漁船，造成船上9人死亡。2002年11月，美國「洛杉磯」級核潛艇「奧克拉荷馬城」號在地中海西部水域同一艘商船相撞，導致潛艇的潛望鏡和升降裝置受損。2005年，美國「洛杉磯」級核潛艇「舊金山」號在全速航行時與關島附近一座水下山峰相撞，造成一名水手死亡。

對於美軍三緘其口，一直不願透露「康乃狄克」號事故細節的做法，李杰認為這與美方一貫樂於炫耀其在中國南海存在的風格不符，這越發說明「康乃狄克」號在中國南海可能出現了羞於啟齒的低級失誤。

中國網友擔心潛艦有核洩漏的危機，外交部發言人趙立堅已多次要求美方應採取負責任態度，盡快對事故作出詳盡說明，給國際社會和地區國家一個滿意交代。

美核子潛艦「康乃狄克」號。圖為2018年「康乃狄克」號返回母港。（取材自環球時報...
美核子潛艦「康乃狄克」號。圖為2018年「康乃狄克」號返回母港。（取材自環球時報）

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