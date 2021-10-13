新聞評論／中「燃煤之急」 凸顯改革未到位

8月以來，中國 31個行政區已有20個實施停限電措施。「十一」七天長假結束後，供電與冬季供暖問題依然受到關注。國家發改委要求山西、陝西、內蒙三個產煤大省，必須確保今年第四季煤炭供應。與此同時，中國也積極從俄羅斯、哈薩克等國緊急進口，以解「燃煤」之急。

印象中，中國在1990年代由於改革開放，生產與消費大幅增長，包括電力在內的基礎建設一時跟不上，有過一陣子比較嚴重的缺電限電現象，尤其幾個沿海出口大省，一周七天限個三、五天，司空見慣，但隨著電力部門的大力投資建設，缺電限電現象即告緩解，進入新世紀後基本不再出現。

此次停電限電現象來得突然，波及面也大，若短期不得緩解，必將影響中國今年的經濟成長，而且也將通過供應鏈的連鎖效應，衝擊到正在逐漸擺脫疫情 的全球經濟。高盛及野村初步估計，中國經濟成長率將減少0.4至0.5個百分點。

目前看來，造成此波中國大規模缺電限電的原因主要有三。一是能耗雙控政策。去年9月，習近平在聯合國大會作出「2030年碳達峰，2060年碳中和」的宣示與承諾，並將目標列入今年3月通過的「十四五規畫」之中，每年的全國能耗總量控制和節能目標再進一步分到各省市、主要行業貫徹實施。

由於中國是全球最大排碳國，電力部門又占中國排碳量四成，火力（煤）發電又占全部電力供給的七成，短期間轉型及達標不易，不少省市已被列為一級預警，到年底如達不到目標，地方官員將被懲處。

原因之二是煤的供應突然吃緊。在更嚴格的環境法規及反腐行動下，中國本地煤的生產受到約制，正巧又碰上中國與澳洲的外交矛盾，澳煤進口大幅降低，導致今年以來煤價上漲超過50%，但由於電價受到管制，火力發電不但無利可圖，反而導致虧損，從而導致供電不足。

原因之三與國際經濟有關。中國本來就是全球製造最大國，在疫情肆虐下，越南 、印度同樣作為製造業國家卻因疫情控制不力，生產大受打擊，全球訂單大量轉到中國，導致中國出口大增。今年前八個月，出口比去年大幅增長33.7%，影響所及，全國總用電量遽增13.8%。

用電需求暴增、供電不足，因此本來已達能耗雙控警訊的省市乾脆就來個拉閘限電。糟糕的是限電還不講究方法，來個一刀切，不分民生、工業、商業用電，全部限停，搞得民怨沸騰。

從國家長期可持續發展的角度言，碳達峰、碳中和目標均無可非議，面對一定調整的痛苦也可以理解，這是長期因素；另一方面，生產、出口訂單增加導致用電需求大增，則屬短期現象。後者，原本可藉市場機制的調節來減緩衝擊程度，讓供需透過市場價格的調整自動找到一個新的均衡，避免產生「一刀切」之下所導致的混亂。遺憾的是，由於電價受到管制使得市場機制完全失去調節作用。這個現象充分反映了當今中國市場經濟的改革還未真正到位，還是深深受到計畫管制經濟思想的束縛。

必須看到，由於電價受到管制，應調升而不調升，對資源的配置造成了極大的扭曲。一，過於便宜的電價等於將寶貴的資源補貼國外的購買者，也就扭曲了國內外資源的有效配置；二，凍結電價而採取「一刀切」的數量管制手段，也對所有資源配置產生了扭曲作用；三，管制水電價格，也對其他能源（核電、風能、太陽能等）的發展產生了扭曲作用。

中共18屆三中全會確定，「讓市場在資源配置中起到決定性作用」，這是中國從1979年改革開放以來，在理論上非常重要的突破，可惜從理論到實踐，中間還是出現了斷層。這次停電限電事件，應該給中國執政當局一個很好的反思機會，進一步探索為什麼會出現斷層，及如何解決這個斷層問題。(轉載自經濟日報社論)