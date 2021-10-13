受拉閘限電影響 中國GDP成長遭下調

受限電等因素影響，中國 財經界普遍看淡中國經濟未來表現。上海第一財經對中國機構經濟學家的最新調查，對今年度中國GDP增速的預期均值由上個月的8.72%下調至8.15%，但對生產物價指數 （PPI）年增率的預測均值則為10.16%。

根據報導，10月「第一財經首席經濟學家信心指數」為49.17，是2020年5月以來首次低於50榮枯線，反映接受調查的經濟學家們普遍預期，未來一個月中國經濟將面臨較大壓力。

「第一財經首席經濟學家信心指數」迄今已連續發布11年，該指數主要反映受訪的經濟學家對次月中國總觀經濟狀態的信心情況。

如是金融研究院院長管清友表示，預計中國本土新冠疫情很快就會得到控制，經濟活動可望逐步回到正軌，加上「11」長假催化，消費集中釋放，下月服務PMI還會繼續改善。比較麻煩的是製造業PMI，雖然有基建托底，但預計財政空間不會太大。

管清友指出，人民銀行明確「不將房地產 作為短期刺激經濟的手段」，預期短期內房地產政策不會有轉向型放鬆。此外，9、10月原是生產旺季，因此近期「能耗雙控」、限電限產對工業生產的拖累不容小視。

管清友預期，中國基建加碼很難彌補房地產投資的下滑，加上「雙控」、「雙限」對製造業的衝擊，第四季中國經濟下行壓力值得警惕。

中國國家信息中心祝寶良認為，受疫情、房地產調控政策、拉閘限電、防止資本無序擴張等因素影響，中國經濟增速在第三季回落的基礎上，第四季會繼續減緩，而受能源短缺和輸入性價格上漲影響，上游工業品價格會繼續攀升。

報導稱，本次調查有八位經濟學家對近期中國各地「拉閘限電」現象發表看法。他們均認為，短期將給中國經濟帶來下行壓力，但中長期來看，則有利於中國經濟轉型，未來中國能源結構將持續朝綠色低碳方向發展。