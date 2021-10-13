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高耗能企業電價漲幅取消上限 學者：將造成毀滅性打擊

中國新聞組／北京13日電
中國近來缺電，多處緊急運煤。圖為天津港煤碼頭燈火通明的裝煤作業。（新華社）
中國近來缺電，多處緊急運煤。圖為天津港煤碼頭燈火通明的裝煤作業。（新華社）

國家發改委12日發布「關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知」（簡稱通知），建立「能跌能漲」的市場化電價機制。通知指出，有序放開全部燃煤發電電量上網電價，透過市場交易在「基準價＋上下浮動」範圍內形成上網電價。在工商用電看漲之下，有學者憂心對製造業造成 「毀滅性」打擊。

中新網報導，今年以來，全球國際市場能源價格持續走高，部分國家電力價格大幅上漲；中國國內煤炭、電力供需持續偏緊，一些地方還出現限電限產。

國家發改委12日除發布這項「通知」外，發改委價格司司長萬勁松在新聞發布會上表示，目前約七成的燃煤發電電量透過參與電力市場形成上網電價。此次明確推動其餘三成的燃煤發電電量全部進入電力市場，將進一步帶動其他類別電源發電電量進入市場，為全面放開發電側上網電價奠定堅實基礎。

通知要求，將燃煤發電市場交易價格浮動範圍由現行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，擴大為上下浮動原則上均不超過20%，高耗能企業市場交易電價不受上浮20%限制。至於居民、農業用電保持現行銷售電價不變。

通知還要求，有序推動尚未進入市場的工商業用戶全部進入電力市場，取消工商業目錄銷售電價；對暫未從電力市場直接購電的工商業用戶由電網企業代理購電；鼓勵地方對小微企業和個體工商戶用電實行階段性優惠政策。

新政策對工商業用戶用電成本有何影響？國家發改委價格司副司長、一級巡視員彭紹宗表示，電價擴大浮動範圍後，在電力供需偏緊的情況下，市場交易電價可能出現上浮，一定程度上推升工商業企業用電成本，對生產者物價指數（PPI）也將產生一定推升作用。

分用戶類別來看，對高耗能企業市場交易電價，規定其不受上浮20%限制，就是要讓用電多、能耗高的企業多付費。其他工商業用戶，單位產品生產用電少，用電成本在總成本中占比整體較低，市場交易電價出現一定上浮，企業用電成本會有所增加，但有限。

另據自由亞洲電台報導，對高耗能企業市場電價加幅更不設上限，金融學者司令指出，在中國持續不放寬西方國家煤碳進口禁令下，新措施難以解決煤碳供應不足的問題，反而會對高耗能產業，特別是鋼鐵業、晶片業等耗電大戶，造成「毀滅性」打擊。

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