「生物多樣性公約」雲南開幕 「北漂象」開場

10月11日，《生物多樣性公約》第十五次締約方大會在雲南昆明開幕。圖為開幕式上播放的大象短片。 (新華社)

「生物多樣性公約」峰會11日在昆明召開。開幕式上，日前受世界矚目的「北漂」亞洲象群以紀錄短片的形式「走進」會場，點亮「共建地球生命共同體」的主題。國家主席習近平在12日以視頻方式出席領導人峰會並發表講話。

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香港文匯報報導，「生物多樣性公約」會議於2021年10月11日至15日和2022年上半年分兩階段在昆明召開。第一階段會議將以線上線下結合的方式召開，第二階段將以線下會議方式召開。

第一階段會議要完成除「2020年後全球生物多樣性框架」以外的各項議題審議，「2020年後全球生物多樣性框架」要在第二階段會議審議和決定。

國家主席習近平將於12日以視訊方式出席「生物多樣性公約」第十五次締約方大會領導人峰會。（新華社）

11日的開幕式在「『象』往雲南」的紀錄短片中開啟，6分多鐘的短片用珍貴的鏡頭記錄了16頭野生亞洲象走出牠們的棲息地雲南西雙版納，歷經17個月、行程1300公里，跨越大半個雲南，北渡南歸的「奇幻之旅」，象群的這場旅行，這一路，象在人的呵護中前行，人象和諧相處探索出全新版本。

會場部分設備採用可重複利用的材料，會場內部不鋪設地毯，也不進行油漆粉刷、噴塗。

大會並從綠色會場、綠色交通、綠色住宿、綠色宣傳及綠色城市建設5個方面優化提出了25項減碳 措施，包括大會會場提供桶裝飲用水、使用電子宣傳冊並公開下載方式、選用356輛新能源汽車 為大會提供交通保障等。

據了解，1993年，「生物多樣性公約」正式生效。中國 是最早簽署和批准「生物多樣性公約」的締約方之一。截至目前，公約共有196個締約方。締約方大會是公約的最高議事和決策機制，每兩年召開一次。