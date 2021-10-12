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新聞業監管擬禁非公有資本 馬雲傳媒帝國恐遭殃

記者陳政錄／綜合報導
繼金融監管事件後，與馬雲有關的媒體也可能被當局盯上。（新華社）
繼金融監管事件後，與馬雲有關的媒體也可能被當局盯上。（新華社）

北京當局擬限制「非公有資本」涉足新聞傳媒相關領域，被外界視為有意加強輿論掌控，以利維穩。面對新政對媒體的影響，阿里巴巴創辧人馬雲的「傳媒帝國」最受矚目。

國家發改委8日公布「市場准入負面清單（2021年版）」對外徵求意見，為期7日。在「禁止違規開展新聞傳媒相關業務」的內容明定，非公有資本不得從事新聞採編播發業務，不得投資設立和經營新聞機構；同時也禁止引進境外主體發布的新聞，不可從事涉及政治方向、輿論導向和價值取向等活動、實況直播業務，也不得經營新聞機構的版面、頻率、頻道、欄目、公眾帳號等。

外電表示，這是北京當局監管整頓的新舉措，以進一步削弱非公有資本在系列媒體業務中的影響力，這表明監管機構有意加強執法。

外電以網路巨頭阿里巴巴為例指出，阿里巴巴投資了香港南華早報、上海第一財經傳媒有限公司和微博，而旗下的螞蟻集團也持有財新傳媒股份。

據多維新聞，若上述內容獲批，馬雲的「傳媒帝國」將受影響。據統計，馬雲的阿里巴巴和螞蟻集團在過去幾年，建立起龐大版圖，涉足領域包含社交媒體（微博、Tango、Snapchat）、商業類期刊與平台（虎嗅、商業評論、天下網商）、娛樂影視平台（合一集團、阿里巴巴影業、華誼兄弟、淘寶天下）。

另外，還有主流新聞媒體和新媒體平台如華數傳媒、光線傳媒、第一財經傳媒、36氪、無界新聞、博雅天下、封面傳媒、北青社區報、南華早報等。

今年9月23日，「芒果超媒」發布公告稱，阿里巴巴旗下公司擬將其所持公司9千多萬股的股票（占總股本5%）進行協議轉讓，後者將不再持有芒果超媒。報導稱，在外界看來，阿里巴巴此舉是退出傳媒圈第一步。

對於北京當局擬加大對新聞傳媒從業資格的監管，中國經濟傳媒協會主管的「傳媒茶話會」引述中國記協書記處書記顧勇華表示，這是為了防止出現非公有資本因牟利目的而干預主流輿論的現象。中國報業融媒研究中心主任周勁則稱，新聞機構會將一些版面、頻率、頻道、欄目、公眾帳號外包，此舉導致新聞機構嚴重商業化，並失去公平公正的新聞立場。

北京當局擬禁非公有資本涉足新聞，阿里巴巴創辦人馬雲的「傳媒帝國」，受外界關注。圖...
北京當局擬禁非公有資本涉足新聞，阿里巴巴創辦人馬雲的「傳媒帝國」，受外界關注。圖為路人走過阿里巴巴的北京總部。（歐新社）

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