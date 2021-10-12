「李光耀智囊」馬凱碩：美缺乏對中國全面、長期戰略

新加坡外交觀察家馬凱碩。（取材自環球時報）

美中兩大超級強權對抗，雙方較勁愈演愈烈。有著「李光耀智囊」之稱、一位資深的重量級印度裔新加坡外交觀察家馬凱碩（Kishore Mahbubani）指出，從中國 積極申請加入CPTPP來看，對比了中美兩國的決策能力高下、美國 近幾屆政府的對中政策，以及預測中美關係變化等，馬凱碩認為美國缺乏對中國全面和長期戰略。

馬凱碩說，中國申請加入CPTPP是一個非常積極的進展，他不認為這只是一個純粹為了對抗美國和澳洲的舉動，它反映出的是中國的長期戰略思維。中國始終認為，和東亞其他國家的共同發展可以為東亞帶來和平。馬凱碩相信，如果中美兩國元首能盡快見面交談的話，對中美雙方來說都將是一件好事。

馬凱碩在9月出版的新書「中國的選擇：中美博弈與戰略抉擇」中，提出關鍵的一點，他認為美國政府必須盡快做出重大選擇：是以維護美國在世界上的「主導地位」為重，還是以改善美國人民的福祉為重？答案是只有美國同中國一樣，致力於拯救地球並改善人類的生活條件，尤其是本國人民的生活條件，那麼最終的問題才將不再是美國贏了還是中國贏了，而是人類是否會贏得勝利。

馬凱碩引用美國當代重要的戰略思想家季辛吉博士點評，「美國正在犯一個重大的戰略錯誤，它在與中國展開競賽，而事先卻沒有制定與中國打交道的全面和全球戰略。」

馬凱碩認為，美國缺乏戰略也缺乏清晰明確的戰略目標，美國發起針對中國的競賽，到底想要達到什麼目的？是為了阻止中國成為世界最大經濟體？還是為了孤立和遏制中國？很明顯，這一系列的目標都無法實現。直到現在，也沒有一位美國領導人詳細說明過美國對華競爭的目的到底是什麼。

馬凱碩指出，拜登 政府的對華政策目前仍未最終確定。它仍處在摸索階段，拜登政府還需要一段更長的時間才能更清晰地確認其對華政策。但總體來看，他個人評估拜登政府希望延續前歐巴馬政府的一部分對華接觸政策。

馬凱碩說，西方在中國問題上的態度並不完全一致。美國政界已幾乎達成一致，認為中國是對美國的威脅，儘管他們從未定義過什麼是他們口中的威脅。相比之下，大多數歐洲國家則並不認為中國是對歐洲的直接威脅。因此，美國和歐洲沒有達成統一的對華戰略，美國和歐洲都對中國的再度崛起深感不安。

馬凱碩認為，孟晚舟的獲釋是中美關係一個非常的進展，肯定是一個積極信號。但這並不意味著中美間潛在的緊張關係，很快就會消失。