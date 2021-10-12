中印邊境談判陷僵局 趙立堅：印方不要誤判形勢

駐紮在中印邊界的解放軍。(取材自牛彈琴)

中印邊境 衝突愈演愈烈，中雙方第十三輪軍長級會談10日舉行，雙方陷入僵局，相互指責對方對會談未能取得進展負責，不歡而散。西部戰區11日凌晨發表了一份極為罕見的談話，指印方仍堅持不合理也不切實際的要求，中國 外交部發言人趙立堅回應，希望印方不要誤判形勢。中印邊境是否還會出現新衝突？專家預估，戰爭恐會非常激烈。

趙立堅指出，「中方為推動邊境局勢緩和降溫做出了巨大努力、充分體現了誠意，希望印方切實拿出誠意和行動，與中方一道共同維護邊境地區和平安寧。」這幾句話引起了廣泛關注和猜測。

印度 媒體稱該場「馬拉松式對話沒有產生任何結果」，會談中印方指出，沿拉達克實際控制線的局勢是由中方單方面試圖改變現狀和違反雙邊協議而造成的，因此，中方有必要在其它地區採取適當措施，以恢復實際控制線西段沿線的和平與安寧。

印度軍方也反駁解放軍說法，表示有提出解決爭端建議，「但中方不接受，也沒能提出任何前瞻性的提議」， 印度軍方期望中方將雙邊整體關係納入考量，努力盡早解決剩餘問題。

外媒報導指，中印在新一輪邊境談判中相互指摘，這表明去年雙方衝突後，兩國改善關係仍面臨困難。

官媒環球時報批評印度的談判態度，充滿了機會主義色彩。新德里認定中國為了實現整體國家戰略渴望西部穩定，因而「有求於印度」。他們尤其視中美關係惡化提供了印度關鍵的戰略籌碼，寄希望於北京會為了防止新德里與華盛頓結盟共抗中國而軟化邊界問題立場，向印方的要求屈服。

環時指責印度能力一般，但把自己搞成了「愛國主義超級大國」。不僅中印邊界糾紛，印度在其他方向上也經常傾向於提一些它不應得的要求，而且「大象的屁股摸不得」。

環時指出，中國處理與印度的邊界糾紛，應堅持原則，無論印度怎麼折騰，中國的領土就是中國的，決不出讓；並做好在事態惡化情況下開展軍事戰爭的準備，但盡最大努力維護中印邊境地區和平。環時並說，「印度仍在中印邊界問題上夢遊，我們可以等它醒來」。