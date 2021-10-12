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存煤提升、電價調漲 中全面恢復供電

記者林汪靜／綜合報導
十一長假後全面恢復供電。圖為張家界的電力工人進行設備巡檢。 （中通社）
十一長假後全面恢復供電。圖為張家界的電力工人進行設備巡檢。 （中通社）

中國「燃煤之急」緩解。國家發展改革委11日表示，電廠煤炭庫存明顯提升，7天以下存煤企業大幅減少，中國存煤7天以下電廠數量比十一長假前減少90%。另外，各省市允許電價調漲後，各地在十一長假後已全面恢復供電。

煤炭緊缺、煤價高漲卻無法漲電價，一度造成各地發電廠不願虧錢發電，加上用電需求旺盛等多重因素，導致多地在十一長假前宣布限電限產。

北京政府正推出各種措施保障電力供應，例如國家發改委要求業者簽定煤炭中長期合約，確保供應發電供熱的煤炭。

國家電投東北公司日前在該公司微信公眾號上表示，截至10月7日，國家電投東北公司煤炭庫存已升至58.4萬噸，煤炭供應緊張情勢逐漸緩解。目前，國家電投東北公司除了一台檢修機組處於停運狀態外，其他機組全部在網運行，火電效能全面釋放，開機率達93.75%。

調漲電價也是全面「來電」的重要關鍵，國務院總理李克強8日在國務院常務會議上宣布，部署做好今冬明春電力和煤炭等供應，保障群眾基本生活和經濟平穩運行，要改革完善煤電價格市場化形成機制，有序推動燃煤發電電量全部進入電力市場，將市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過10%、15%，調整為原則上均不超過20%，並做好分類調節，對高耗能行業可由市場交易形成價格，不受上浮20%的限制。

調漲電價消息公布次日，南方電網9日就宣布《10月1日開始執行新電價政策》，回溯自10月1日起，廣東執行峰谷分時調整與尖峰電價的新政策，其中針對非居民用電（意指工業用電），將執行尖峰電價─峰段電價基礎上上浮25%。也就是尖峰電價將調漲25%，將衝擊製造業成本，但也解決企業無電可用的窘境。

李克強9日召開國家能源委會議表示，要科學有序推進實現「雙碳」目標（2030碳達峰，2060碳中和），糾正有的地方「一刀切」限電限產或「運動式」減碳，確保北方群眾溫暖安全過冬。

國務院 李克強 中國

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