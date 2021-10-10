中美緊張時刻…抗美神劇「長津湖」推動赴美上映

關於韓戰期間美中對抗的電影「長津湖」，計畫到北美放映。圖為劇照。(取材自新京報)

正在熱映的抗美神劇「長津湖 」日前在北京大學進行放映，影片出品人及總製片人于冬透露，希望「長津湖」能在海外發行，目前正在努力，推動在北美、歐洲上映；不過此戰役，中美兩國敍事不同，加上中美關係仍處緊張狀態，若真在美國 上映，是否引發爭議，各界關注。

據BBC報導，朝鮮戰爭（韓戰）在中共百年歷史以及70多年建國歷史中都被視為重要事件，但敘事重點始終選擇中國 角度，即強調這是一場「抗美援朝戰爭」。此次熱映的「長津湖」電影中，講述中國在朝鮮戰爭中克服重重困難擊敗美國的故事，反觀，美國民間將朝鮮戰爭稱為「被遺忘的戰爭」、「錯誤的戰爭」，自由亞洲電台報導，國史專家辛灝年、周孝正紛紛指出，「長津湖」與史實不符。

電影「長津湖」被指與史實不符。(取材自微博)

紅星新聞報導，截至8日，「長津湖」總票房已突破35億人民幣，出品人及總製片人于冬表示，希望這電影能在北美、歐洲上映，希望中國人拍的朝鮮戰爭歷史片，在國際上能有一定的影響力。

另有媒體報導，由於電影熱映，很多網友呼議要將「長津湖」的票房扣除成本，全部捐給志願軍老兵，尤其是現在尚健在的九兵團戰士和烈士遺屬。

對捐票房一事，有網友說「捐錢這種說法是道德綁架，片方都還沒回本」，但有人說「知道是道德綁架，但是覺得本來這就是在賺愛國財」。