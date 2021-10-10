「南海行為」準則 王毅促東盟磋商

中國外交部長王毅。（取自澎湃新聞）

面對南海爭議不斷，中國 外交部長王毅 8日在中國－東盟建立對話關係30周年紀念招待會上提出六點倡議，其中一點是著眼和平願景，維護南海地區長治久安，加快推進「南海行爲準則」磋商。

香港 01報導，王毅表示，中國和東盟要牢牢把握正確方向，進一步釋放合作潛力，打造更高水平的戰略伙伴關係，構建更為緊密的命運共同體，為各自發展和地區長期和平繁榮營造更為有利的戰略環境。

王毅提出六點倡議，提出推動雙方關係提質升級，打造務實合作新增長點，增進民生福祉，並鞏固社會人文交流支柱。他提到南海問題，指要全面有效落實「南海各方行為宣言」，堅持由直接當事方通過對話協商妥善管控分歧和爭議，加快推進「南海行爲準則」磋商，穩步開展海上務實合作，共同努力將南海建設成為和平之海、友好之海、合作之海。

王毅呼籲為全球治理貢獻正能量。要高舉和平發展合作旗幟，積極落實全球發展倡議，攜手參與全球治理。共同踐行真正的多邊主義和開放的地區主義，反對單邊主義和保護主義，反對冷戰思維和零和博弈。他指，要維護發展中國家及世界各國人民正當權益，推動國際秩序向着更加公正合理的方向發展。