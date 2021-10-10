中印邊境爭議不斷 13輪軍長會談展開

印度媒體報導有約200名解放軍因「越界」被印方扣押。（示意圖／取材自央視軍事）

面對邊境 爭議不斷，印度 媒體指出，中印將於10月10日舉行第13輪軍長級會談，重點是製定在溫泉地區（Hot Springs）脫離接觸的計畫，以及其他問題。

印度陸軍參謀長納拉瓦內（MM Naravane）日前曾對印度亞洲國際通訊社（ANI）披露，印度和中國第13輪軍長級會談可能將在10月的第二周舉行，旨在解決拉達克（Ladakh）東部的對峙問題。

法廣網引述「印度快報」報導，主持與中方軍事對話的列城第14軍團司令梅農中將(Lt Gen PGK Menon)將率領印度代表團赴會，其中還包括一名外交代表。據熟悉此事的人說，雙方指揮官將逐一處理拉達克東部地區剩餘的摩擦點，包括德普桑突出地區（Depsang Bulge）和南典角村（South Demchok）的查丁明拉交界處。

報導稱，如果雙方決定就從溫泉地區開始的降級達成協議，那麼拉達克東部地區2020年5月之前的現狀將保持不變。截至目前，約有50名解放軍 人員在15號巡邏點的陣地上，有同等數量的印度陸軍部隊在遠處與他們對峙。

在去年加勒萬河谷衝突後，中印兩軍均退出事發地的河口三角地帶，但解放軍在後方的縱深地帶已建立邊防連隊，並進駐不少士兵和裝備，填補此前的防務缺口。印軍則依舊盤踞在河流的下游。中印西線衝突告一段落，但在藏南地區又再起對峙。