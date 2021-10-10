200解放軍「越界」被扣？ 中駁斥、反稱「無理阻攔」

疑似去年中印邊境衝突中方俘虜印軍照片公開。 （取材自微博）

印度 媒體8日報報導，稱200名解放軍 越界圖破壞印軍修築的工事，雙方發生對峙及推撞，甚至有解放軍被扣。中國 軍方消息人士稱，印媒炒作越線與事實不符，指中國邊防部隊按計畫對中印邊境中方一側東章地區進行例行性巡邏，中途遭遇印方無理阻攔，中方才予以反制。

綜合媒體報導，印度News 18電視台引述印方高層官員報導，約200名中國解放軍從西藏進入阿魯納查省達旺鎮，試圖破壞無人防守的碉堡。其中，一些中國士兵被印方拘留，現已獲釋。

媒體引述「今日印度」（India Today）報導稱，200名中國解放軍是在阿魯納查省靠近實際控制線一帶，被印度士兵攔截，雙方發生數小時的交戰。但印度官方暫未就此發表聲明。

中國日報微博引述「中國軍隊消息人士」透露，事發於9月28日，當時中國邊防部隊在對中印邊境中方一側東章地區進行例行巡邏遭無理阻攔，該人士指出，中國邊防部隊在自己領土上巡邏完全合理合法。印媒關於中國士兵「越線」被扣的炒作子虛烏有，與事實不符。

另據多維報導，10月9日中國網路流出多張解放軍俘虜大批印軍照片。包括解放軍列隊警戒，一群帶有傷痕的印軍垂頭喪氣在中間行走。圖中，解放軍頭戴重型防暴頭盔，手拿鋼管，而不少印軍脫去軍帽，脖子掛著繃帶，臉上也滿是傷痕。但外界猜測這些照片可能與2020年6月15日發生的加勒萬河谷衝突有關。