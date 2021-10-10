我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

CIA設中國任務中心 秦剛諷：當自己是龐德，累不累？

中國新聞組／北京10日電
秦剛日前在華盛頓接受鳳凰衛視專訪，就美國中情局近期涉華動向做出回應。（取材自中國駐美國大使館網站）
秦剛日前在華盛頓接受鳳凰衛視專訪，就美國中情局近期涉華動向做出回應。（取材自中國駐美國大使館網站）

對著美國人講述中國「飯圈」、「躺平」的大使秦剛又拋出新的「中國熱詞」。他就美國中央情報局新設立「中國任務中心」做出回應，稱007這樣的冷戰劇本，還是留給好萊塢拍片。他說美方有些人總是沉浸式地自編自導、假戲真做，「總說自己是詹姆斯龐德，陷入這樣的內卷不能自拔，累不累？」講完內卷，他提到「何不『雙減』一下」？

中國駐美大使秦剛8日在華盛頓接受鳳凰衛視專訪，秦剛表示，前不久拜登總統在同習近平主席通話時表示，美中兩國應避免誤解誤判和意外衝突。把中國作為「21世紀最重要的地緣政治威脅」就是最嚴重的誤解誤判。

秦剛指出，希望兩國元首通話達成的避免誤解誤判和衝突、妥善管控分歧、推動中美關係盡快重回健康穩定發展正軌的重要共識，能夠切實得到遵守和執行。

美國貿易代表戴琪日前提出美中經濟「再掛鉤」，北京如獲至寶。秦剛回應，「再掛鉤」有一定的積極因素，雙方可坐下來梳理哪些方面「脫鉤」了及如何「再掛鉤」。

秦剛說，一些人主張與中國脫鉤。如果任何一家美企選擇這麼做，那就是和世界第2大經濟體脫鉤，和14億人口的巨大消費市場脫鉤，就是和世界500強企業排行榜脫鉤。

他表示，戴琪提到美國現在要尋求和中國「再掛鉤」，其中有「一定的積極因素」。雙方可以坐下來梳理哪些方面被脫鉤了，以及如何「再掛鉤」。中方願和美方進一步溝通協商，妥善管控分歧，共同創造條件。

秦剛說，在「相互尊重、合作共贏」的基礎上，中方願擴大雙方合作的積極面，確保中美關係、包括兩國間經貿關係能夠重回健康穩定發展軌道。

秦剛 中國 美國

上一則

女遊客穿泳衣在麗江古城飲用井中戲水 老公吵著要離婚

下一則

廣西女闖紅燈 秀「聯合國證件」嗆：我前世是英國女王

延伸閱讀

躺平、飯圈、內卷… 秦剛演講 教你熱詞看中國

躺平、飯圈、內卷… 秦剛演講 教你熱詞看中國
中駐美大使秦剛受訪 2個字形容中美關係：不打不成交

中駐美大使秦剛受訪 2個字形容中美關係：不打不成交
秦剛：「不打不成交」中美仍待磨合

秦剛：「不打不成交」中美仍待磨合
秦剛：中國民主體現林肯理想…美媒：語出驚人

秦剛：中國民主體現林肯理想…美媒：語出驚人

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說
美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險
廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員