CIA設中國任務中心 秦剛諷：當自己是龐德，累不累？

秦剛日前在華盛頓接受鳳凰衛視專訪，就美國中情局近期涉華動向做出回應。（取材自中國駐美國大使館網站）

對著美國 人講述中國 「飯圈」、「躺平」的大使秦剛 又拋出新的「中國熱詞」。他就美國中央情報局新設立「中國任務中心」做出回應，稱007這樣的冷戰劇本，還是留給好萊塢拍片。他說美方有些人總是沉浸式地自編自導、假戲真做，「總說自己是詹姆斯龐德，陷入這樣的內卷不能自拔，累不累？」講完內卷，他提到「何不『雙減』一下」？

中國駐美大使秦剛8日在華盛頓接受鳳凰衛視專訪，秦剛表示，前不久拜登總統在同習近平主席通話時表示，美中兩國應避免誤解誤判和意外衝突。把中國作為「21世紀最重要的地緣政治威脅」就是最嚴重的誤解誤判。

秦剛指出，希望兩國元首通話達成的避免誤解誤判和衝突、妥善管控分歧、推動中美關係盡快重回健康穩定發展正軌的重要共識，能夠切實得到遵守和執行。

美國貿易代表戴琪日前提出美中經濟「再掛鉤」，北京如獲至寶。秦剛回應，「再掛鉤」有一定的積極因素，雙方可坐下來梳理哪些方面「脫鉤」了及如何「再掛鉤」。

秦剛說，一些人主張與中國脫鉤。如果任何一家美企選擇這麼做，那就是和世界第2大經濟體脫鉤，和14億人口的巨大消費市場脫鉤，就是和世界500強企業排行榜脫鉤。

他表示，戴琪提到美國現在要尋求和中國「再掛鉤」，其中有「一定的積極因素」。雙方可以坐下來梳理哪些方面被脫鉤了，以及如何「再掛鉤」。中方願和美方進一步溝通協商，妥善管控分歧，共同創造條件。

秦剛說，在「相互尊重、合作共贏」的基礎上，中方願擴大雙方合作的積極面，確保中美關係、包括兩國間經貿關係能夠重回健康穩定發展軌道。