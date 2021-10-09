200解放軍越界 中印邊界再起衝突

印度 與中國 近期再於爭議邊境 爆發衝突。印度媒體8日報導，大約200名中國人民解放軍士兵近日「越界」試圖破壞印方防衛工事，有數名中國士兵因此一度被扣押。

印度News 18電視台引述政府官員報導，這200名中國士兵是從西藏進入阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺鎮（Tawang），試圖破壞無人防守的碉堡。

達旺鎮位於印度東北隅，現為印度阿魯納查省達旺縣的首府，中國宣稱擁有這塊土地、屬於西藏自治區的一部分。

報導說，一些中國士兵被印方拘留，現已獲釋。

另方面，「今日印度」（India Today）也引述消息指出，這200名中國士兵是在阿魯納查省靠近實際控制線一帶，被印度士兵攔截，雙方發生數小時的交戰（engagement）。

報導並未詳述交戰強度，僅稱衝突在地方層級指揮官依現行協議的協調下解決，印方防禦工事並未受損。

消息人士指出，由於印度與中國在爭議地區尚未劃定正式界線，雙方對實際控制線（LAC）的認知不同，巡邏範圍也是以己方認知為主，因此地方的平靜將仰賴雙方對現有協議的遵守程度。

對此，印度官方暫未就此發表聲明。