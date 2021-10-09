英航母在南海發布悠閒「觀海」照 中網諷：別沉船了

英國航母「伊麗莎白女王號」指揮官在推特發布一張觀看多國編隊航行的照片。（取材自推特）

美國 核動力潛艇「康乃狄克號」2日在南海水域撞上一不明物體後「浮出」海面，以「自由航行」為名卻挑動中國 南海神經。同樣身處南海的英國 航母「伊麗莎白女王號」指揮官7日在推特上發布一張悠閒觀看多國編隊航行的照片「放鬆一下」，更是讓網友氣絕，毫不客氣地諷刺「別在南海沉了」。

環球網報導，伊麗莎白女王號指揮官史蒂夫·摩爾豪斯7日在推特上發布這張照片，一名坐在長椅的海軍軍官背影，他正在觀看多艘艦船的並行行駛。

摩爾豪斯留言「很高興有盟友和合作夥伴加入我們在南海的航行」，推文末尾還附有CSG21（伊麗莎白女王號航母打擊群），以及自由開放的印太地區標籤。

關注英國海軍的獨立新聞及分析評論平台「海軍瞭望」（Navy Lookout）也轉發這一照片並聲稱，「看看大規模集結的海軍力量的同時也放鬆一下」。

然而這樣刻意營造悠閒的照片卻讓中國網友看不下去，紛紛留言批評。中國國防部新聞發言人吳謙大校日前表示，中方尊重各國艦船依據國際法在南海享有的航行自由，但堅決反對有的國家出於挑釁的目的，不遠萬里派軍艦過來刷「存在感」。

美軍「康乃狄克號」在發生碰撞事件後已回返關島基地。雖然事發地正是美中角力日益激烈的南海，但美方不認為這次撞擊與中國有關。

對此，中國外交部發言人趙立堅8日指出，美方應詳細澄清事故有關情況，包括事故發生具體地點、美方航行意圖、事故詳情、到底碰撞了什麼、是否造成核洩漏、是否破壞了當地海洋環境等。

趙立堅說，長期以來，美方打著航行自由的旗號在南海興風作浪，這是此次事故的根源，對地區和平穩定構成嚴重威脅和重大風險。美方此次故意拖延和隱瞞事故詳情，缺乏透明度，不負責任，中國及南海周邊國家不得不質疑事件真相和美方意圖。

另外，日本媒體6日透露，日本自衛隊近日派出最新型驅逐艦與英國航母在南海開展了聯合訓練。美國海軍也發布消息，證實了美軍卡爾·文森號航母也已經進入南海。