習近平籲岸田文雄管控分歧 妥善處理涉台問題

中國國家主席習近平（左）與日相岸田文雄（右）通電話。（路透）

日本首相岸田文雄 上任，中國 大陸國家主席習近平 昨天與岸田文雄通電話。習近平在電話中說，兩國要妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，把握好正確方向；並稱中日是近鄰，「親仁善鄰，國之寶也」。外媒解讀，習近平發賀電4天後再和岸田文雄通話，是近來少見的中日接連互動。

日本前首相菅義偉去年9月上台之後，中日關係愈見緊張。中方認為，日本這一年來跟隨美國頻頻借由釣魚台、涉台等問題攻擊中國，回應美國的「中國威脅論」，不斷配合美國的對華戰略。日本民眾對中國的好感度也不斷下降，兩國關係受到了嚴重影響。日本新首相岸田文雄上台後，中日關係是否有所轉變備受矚目。

新華社報導，習近平在電話強調，中日是近鄰，維護和發展中日友好合作關係，符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於亞洲乃至世界和平、穩定、繁榮。中日要認真汲取兩國關係正反兩方面經驗，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，切實踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題。

習近平說，當前，中日關係機遇和挑戰並存。中方讚賞日本新政府重視保持兩國高層溝通，願同日方加強對話合作，本著以史為鑑、開創未來精神，推動構建契合新時代要求的中日關係。

岸田表示，當前國際和地區形勢下，日中關係正在邁入新時代。日方願同中方一道，從日中關係歷史中汲取重要啟示，以明年日中邦交正常化50周年為契機，共同努力構建契合新時代要求的建設性的、穩定的日中關係。雙方應該通過對話管控分歧。

共同社則報導，岸田文雄8日在與習近平的電話會談時強調，維持穩定的日中雙邊關係對地區和整體國際社會很重要，但關於外界所認為中國在人權與法治方面的缺陷，日本將「說出必須說的話」。

岸田文雄8日發表就任後首次施政演說時曾表示，同中國建立穩定的關係，對兩國、地區及國際社會都很重要。日本將與共用「普世價值」的國家合作，對華堅持該主張的主張，強烈要求中國採取負責任的行動，同時繼續同中方進行對話，就各種共同問題開展合作。

德國之聲報導，習近平4日電賀岸田文雄當選。岸田文雄在當地時間5日同美國總統拜登通電話，確認日美將共同應對來自中國和朝鮮不斷加大的安全挑戰。 習近平又於昨天再與岸田文雄通電話，中日接連互動，氣氛微妙。而如何處理呈擱置狀態的習近平訪日行程，也考驗著兩國的關係。