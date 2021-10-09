解「燃煤」之急 北京令山西、陝西、內蒙煤增產

中國四處「尋煤」，保障電煤供應。圖為河北黃驊港的電煤運輸貨場。（新華社資料照）

中國 「十一」長假結束後，供電與供暖問題依然受到關注。北京 當局已下令煤礦商緊急增產，因為能源危機威脅各地工廠，迫使北京暫且將對抗氣候變遷的減碳承諾擺一邊。國家發改委要求山西、陝西、內蒙古3個產煤大省，必須確保今年第四季煤炭供應；中國同時積極從俄羅斯、哈薩克等地緊急進口，以解當前「燃煤」之急。

根據證券時報的報導，中國最大煤礦產區之一的內蒙古，能源官員已指示當地礦商增產1億噸。新華社報導，內蒙古72處煤礦共計增產能9835萬噸，努力穩定今冬明春煤炭供應。

另個產煤大省山西也將承擔煤源保障任務，日前已與河北、山東等14個省區市簽訂第四季煤炭中長期保供合同，保障能源供應。據路透報導，山西省政府的一名官員8日證實，已經接到中央通知，要求山西98處煤礦在今年年底之前將其年產量增加5530萬噸。

山西省政府要求大約51個產量已經觸頂的煤礦在第4季度保持生產，並想辦法將其產能增加800萬噸。預計，產能擴充後將會使煤炭供應額外增加2065萬噸。

觀察者網報導，陜西省發改委也會同省內重點煤炭生產企業，下達陜西省保障湖南、湖北等14個省份第四季3900萬噸煤炭供應任務。據估算，晉陜蒙三省今年第四季煤炭保供總量合計將達1.45億噸。

除加緊內部生產，中國也積極進口煤炭。中新社報導，位於中俄邊境 的綏芬河鐵路口岸，「十一」期間日均進口煤炭達5371噸，支持東北地區部分供電供暖企業正常運轉。

國家發改委表示，煤炭仍是中國目前的主體能源，在國家能源供應中發揮著重要的基礎和「兜底保障」作用。今年以來，受中國經濟持續恢復和國際大宗能源原材料價格上漲影響，中國煤炭消費超預期增長，供需偏緊。

金融時報指出，在高科技廠被迫停工或減產後，中國東北部分地區的停電影響到民生用電，連食品生產等關鍵產業也傳出可能受創，北京當局因此採取最新的因應措施。

路透引述北京一名交易商的話說，「這說明中央政府在敦促地方擴大產能緩解電力短缺的問題上是認真的」。這個交易商估計，擴大產能的工作可能需要2、3個月才能見效。