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電價漲定了 李克強拍板最高調20%

記者林則宏／綜合報導
東北地區多城突發停電，據報導是受到煤炭價格高、發電用煤緊缺的影響。（中新社）
東北地區多城突發停電，據報導是受到煤炭價格高、發電用煤緊缺的影響。（中新社）

9月以來，因煤炭供應持續短缺等因素，中國多地出現「拉閘限電」現象，不少企業因此被迫停產。為緩解「電荒」問題，國務院總理李克強在8日常務會議中拍板，將市場交易電價上下浮動範圍由原本分別不超過10%、15%，放寬為原則上均不超過20%，但高耗能行業電價不受20%漲幅限制。

新華社9月底一篇關於當前缺電問題的調查報導指出，造成多地限電的主要原因有二：一是沿海省市疫後經濟復甦強勁，電力需求快速增長；二、煤炭價格大漲，煤炭供應緊張，火電企業虧損，發電出力不足。

報導稱，天然氣、煤炭價格高漲，資源供應緊張，但上網電價維持不變，火電企業大面積虧損，發電積極性不高。

廣東一家發電企業負責人就表示，現在火電每發1度電就要虧損人民幣7、8分，如果機組全開，電廠一天虧損人民幣上百萬元。

為此，中國多地日前已透過拉大離尖峰時段電價，變相上調電價。如廣東1日起，就將峰平谷電價比從原來1.65:1:0.5調整為1.7:1:0.38。

新華社報導，李克強在8日國務院常務會議中指出，今年以來國際市場能源價格大幅上漲，國內電力、煤炭供需持續偏緊，多種因素導致近期一些地方出現拉閘限電，給正常經濟運行和居民生活帶來影響。

報導稱，針對今冬明春電力、煤炭供求壓力依然較大的情況，會議提出六大措施確保電力和煤炭供應：

一、堅持民生優先，保障好群眾生活和冬季取暖用能。二、在保障安全生產的前提下，推動具備增產潛力的煤礦儘快釋放產能，加快已核准且基本建成的露天煤礦投產達產。交通運輸部門要優先保障煤炭運輸，確保生產的煤炭及時運到需要的地方。

三、支持煤電企業增加電力供應。實施階段性稅收緩繳政策，引導鼓勵金融機構保障煤電企業購煤等合理融資需求。

四、改革完善煤電價格市場化形成機制。將市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過10%、15%，調整為原則上均不超過20%。對高耗能行業可由市場交易形成價格，不受上浮20%的限制。

五、加快推進沙漠戈壁荒漠地區大型風電、光伏基地建設，加快應急備用和調峰電源建設。六、堅決遏制「兩高」項目（指高耗能、高排放項目）盲目發展。

分析稱，中國此次電價調整基本不影響民生用電，主要是工商業用電將允許按標準交易電價上調不超過20%。

因此高耗能行業中的用電大戶將面臨明顯的成本壓力；由於官方此次允許電價上調的幅度頗高，企業恐被迫將成本轉移至下游產品售價，而眾多高耗能產業中國都是全球重要生產基地，會否因此加劇全球通貨膨脹壓力值得關注。

中國 國務院 李克強

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