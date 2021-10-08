美CIA成立中國任務中心 北京：典型冷戰思維

中國外交部發言人趙立堅。圖／取自中國外交部網站

中美高層在蘇黎世會晤過後，美國 中央情報局（CIA）宣佈成立「中國 任務中心」，專門關注中國及其帶來的安全挑戰。中國外交部發言人趙立堅 8日回應，這是典型的冷戰思維表現。

CIA表示已成立「中國任務中心」，專門關注中國和中國帶來的國安挑戰，且稱中國是美國面臨的最重大威脅。據陸媒澎湃新聞報導，趙立堅在中國外交部例行記者會上表示，這是典型的冷戰思維表現。美方有關部門應客觀理性看待中國發展和中美關係，停止做損害中美兩國互信合作和中國主權安全發展利益的事。

對於中方如何評價中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，與美國總統國家安全事務助理沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤？

趙立堅說，此次中美高級別會晤是建設性的，有益於增進相互瞭解。美方應深刻認識兩國關係互利共贏的本質，正確認識中方內外政策和戰略意圖。中方反對以「競爭」來定義中美關係。

趙立堅也說，中方重視美國總統拜登近期關於中美關係的積極表態，注意到美方表示無意遏制中國發展，不搞「新冷戰」，希望美方採取理性務實的對華政策，同中方一道尊重彼此核心利益和重大關切，走中美相互尊重、和平共處、合作共贏之路。

趙立堅也重申，楊潔篪闡述了中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上的嚴正立場，要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。雙方同意採取行動，落實9月10日兩國元首通話精神，加強戰略溝通，妥善管控分歧，避免衝突對抗，尋求互利共贏，共同努力推進中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。