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習近平與岸田文雄通電話 希望日方妥善處理涉台問題

記者陳言喬／即時報導
中國國家主席習近平（左）與日相岸田文雄（右）通電話。圖／路透（合成圖）
中國國家主席習近平（左）與日相岸田文雄（右）通電話。圖／路透（合成圖）

日本首相岸田文雄上任，中國國家主席習近平日與岸田文雄通電話。習近平說，要妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，把握好正確方向，維護好兩國關係政治基礎和大局。

新華社報導，習近平強調，中日是近鄰，「親仁善鄰，國之寶也」。維護和發展中日友好合作關係，符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於亞洲乃至世界和平、穩定、繁榮。

當前，中日關係機遇和挑戰並存。中方讚賞日本新政府重視保持兩國高層溝通，願同日方加強對話合作，本著以史為鑒、開創未來精神，推動構建契合新時代要求的中日關係。明年是中日邦交正常化50周年，希望雙方重溫初心，相向而行，共同迎接這一重要歷史節點，開闢兩國關係新的發展前景。

習近平指出，中日要認真汲取兩國關係正反兩方面經驗，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，切實踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，把握好正確方向，維護好兩國關係政治基礎和大局。

雙方應該加強治國理政交流和經濟政策協調，共同維護公平開放的貿易和投資環境，實現更高水準的優勢互補和互利共贏，更好造福兩國人民。

雙方應該踐行真正的多邊主義，本著各自根本利益和人類共同利益，弘揚和而不同、和衷共濟的東亞智慧，積極促進區域合作，協調應對全球性挑戰，維護世界和平穩定發展。

習近平祝賀日本成功舉辦東京奧運會，歡迎日方積極參加明年2月北京冬奧會。

岸田文雄對中國國慶表示祝賀。岸田表示，當前國際和地區形勢下，日中關係正在邁入新時代。日方願同中方一道，從日中關係歷史中汲取重要啟示，以明年日中邦交正常化50周年為契機，共同努力構建契合新時代要求的建設性的、穩定的日中關係。雙方應該通過對話管控分歧。日方願同中方繼續加強經濟合作和民間交流，就抗擊新冠肺炎疫情、氣候變化等重要國際地區問題密切溝通合作。日方期待北京冬奧會順利召開。

報導稱，雙方都認為此次對話十分及時、十分重要，同意繼續通過各種方式保持互動溝通，為兩國關係正確發展指引方向。

習近平 岸田文雄 日本

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