躺平、飯圈、內卷… 秦剛演講 教你熱詞看中國

秦剛演講，各式中國熱詞吸睛。（取材自中國駐美國大使館網站）

美國 美亞學會和金沙集團6日舉辦「旅遊和人文交流」主題論壇，中國 駐美大使秦剛 應邀線上出席開幕式並發表主題演講，秦剛在演講中提到了「躺平」、「凡爾賽」、「飯圈」、「內卷」等七個中國國內「熱詞」，「希望這有助於你們了解中國社會正在發生的變化和中國人都在想些什麼、做些什麼。」

綜合媒體報導，秦剛首先談到與「抗疫有關的「人民至上、生命至上」和「逆行者」兩個熱詞，以此介紹中國政府在抗疫過程中的立場及醫護工作者的付出。接著談到帶點敏感性的「躺平」、「內卷」、「凡爾賽」、「飯圈」、「雙減」，秦剛說，「躺平」是指一些年輕人放棄奮鬥、不思進取，他們或逃避競爭、低慾望生活，或不想工作、回家啃老，類似美國的歸巢族。

秦剛指出，「凡爾賽」在當下中國引申為一種自詡的貴族精神，用來指有些人在朋友圈中以故作委婉、先抑後揚的話語方式，炫耀自己精緻優雅、與眾不同。比如，有的人為了炫耀自己有錢，就會說，「我最近不得不搬家，因為有私人車庫的別墅才有私人充電樁，特斯拉才能用」；還有的人炫耀自己出境遊，發帖「今晚我要去維多利亞港哭，以後努力賺錢去巴黎哭。」對種種「凡爾賽」，社交媒體評論區裡各種羨慕、嫉妒、恨。

秦剛表示，「內卷」作為新的網路詞彙，是指非理性內部競爭，或是「被自願」競爭，個人努力遭受通貨膨脹。中國年輕人面臨成長壓力，在高度競爭中，許多人認為成功比成長更重要，同伴彼此PK，家長暗中較勁，培訓班鄙視鏈、學區房排位賽等教育軍備競賽萬眾參與。

「飯圈」則是指娛樂業粉絲組成的圈子。一些明星為追求流量，通過互聯網平台、商業炒作，誤導粉絲瘋狂追星模仿，導致粉絲中模糊身分認同者有之，散盡家財者有之。在種種混亂畸形的背後，是互聯網平台及其幕後資本主導的一條利益鏈。飯圈文化是娛樂圈過度商業化、資本化的扭曲反映。

「這些熱詞所代表的現象反映的是中國在經歷經濟快速發展、社會日益開放包容過程中，中國人價值取向的變與不變。」秦剛說，中國要在市場經濟大潮中堅守中國優秀傳統價值觀和公平正義，不迷失自我。既要依法治國，也要以德治國。在中國，資本無節制逐利壟斷，損害社會公共利益，是行不通的。

秦剛說，希望疫情陰霾散去後，美國朋友可以去中國學習、工作、旅遊，沉浸式感知一個真實、立體、全面的中國。「到那時，我今天講的這些肯定又過時了。」