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「無法遏制中國」 胡錫進：美對華態度明顯調整

記者林則宏、張文馨／北京8日電
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右一）當地時間6日在瑞士蘇黎世，與美國國家安全顧問蘇利文（左一）舉行會晤。（新華社）
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右一）當地時間6日在瑞士蘇黎世，與美國國家安全顧問蘇利文（左一）舉行會晤。（新華社）

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，結束與美國國家安全顧問蘇利文在瑞士蘇黎世長達6小時的會晤後，環球時報總編輯胡錫進分析稱，會晤是有成果的，但對照雙方新聞稿仍可看出兩國的嚴重分歧。而從美方近期言行來看，胡錫進認為，美國對華態度明顯有所調整，這是因為美國的實力已無法遏制中國的發展。

胡錫進7日下午在其個人微信公眾號發文分析此次中美高層會晤。他表示，雙方發布的新聞稿在各自的語境中都更加積極，這表明會晤是有成果的。胡錫進表示，這包括雙方都談到，要落實兩國元首9月10日通話的精神；公開的新聞稿都沒有針對對方的負面描述和指責，對分歧的用詞比較含蓄；美方官員對媒體透露，雙方還討論了兩國元首今年底之前舉行視訊會晤的可能性。

但胡錫進指出，對照雙方新聞稿，仍可看出兩國的嚴重分歧。楊潔篪強調，中方反對以「競爭」來定義中美關係，而美方的新聞稿卻仍兩次用美方通常的語境談論「競爭」。

文章表示，可以看出，美方對中美關係的戰略定義以及對華政策的基本思路沒有變。美方新聞稿強調將繼續投資美國的國家實力，並與盟友和合作夥伴密切合作，這與美國常說的「從實力地位出發」並強化盟友體系與中國激烈競爭的主旨是一樣的。

另一方面，美國近期又反覆強調不想打「新冷戰」，要防止競爭變成對抗。美國貿易代表戴琪還表示美國不追求脫鉤，願意在新的基礎上「重新掛鉤」。此外，美國還釋放了華為前財務長孟晚舟，並準備重啟中美經貿磋商等等。

胡錫進說，從美國的行動和積極表態來看，美方的對華態度有所調整也是明顯的。

他認為，中國不作原則性讓步、堅持做好自己的事情，這一根本策略正在產生效果。美方總說要「從實力地位出發」，但其實力遠遠不夠實現遏制中國發展的野心。

文章稱，美國加強盟友體系，主要拉住的是澳洲和日本。「但過去是澳日狐假虎威，現在更像是美國虎假狐威，老虎和狐貍誰仗誰的勢倒過來了，美國的對華全面攻勢迅速顯現疲態」。

胡錫進表示，「現實在一定程度上教育了華盛頓，它不得不緩和一些力有不逮的對華衝突，調整對華政策的節奏」。但在美國反華輿論甚囂塵上的時候，這種調整的空間又是有限的，因此不能對拜登政府「改弦更張」抱有幻想。

美中兩國敲定年底舉行線上高峰會，金融時報說，這將是拜登上任後首次和習近平舉行峰會，是美中關係改善的第一個跡象。紐約時報報導，美國原本希望舉行面對面峰會，但習近平自去年1月新冠疫情爆發後，便未曾離開中國，本月底的20國峰會（Ｇ 20）和下月聯合國氣候變化公約第26次締約方大會，習近平都不會到場。美方考量疫情因素，也認為拜登不宜上任後一整年都不和習近平舉行正式會議，因此同意採行線上峰會。

這是蘇利文就任國安顧問以來，第二度與楊潔篪會面；美中外交高層三月十八日在阿拉斯加會談，美國國務卿布林肯與蘇利文共同會見楊潔篪與中國外交部長王毅，在會前公開談話就劍拔弩張，你來我往，閉門會議結束後也未發表聯合聲明。

美國媒體Axios報導，資深官員表示，蘇利文和楊潔篪蘇黎世會談六小時，氣氛和三月阿拉斯加會談大相逕庭，並形容蘇黎世會談是「拜登政府與中國最深入對話」。

美國 中國 楊潔篪

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