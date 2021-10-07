胡錫進：美國實力無法遏制中國 對華態度明顯調整

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右一）當地時間6日在瑞士蘇黎世，與美國國家安全顧問蘇利文（左一）舉行會晤。新華社

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪 結束與美國 國家安全顧問蘇利文在瑞士蘇黎世長達6小時的會晤後，環球時報總編輯胡錫進分析稱，會晤是有成果的，但對照雙方新聞稿仍可看出兩國的嚴重分歧。而從美方近期言行來看，胡錫進認為，美國對華態度明顯有所調整，這是因為美國的實力已無法遏制中國 的發展。

胡錫進7日下午在其個人微信公眾號發文分析此次中美高層會晤。他表示，雙方發布的新聞稿在各自的語境中都更加積極，這表明會晤是有成果的。

包括：雙方都談到，要落實兩國元首9月10日通話的精神；公開的新聞稿都沒有針對對方的負面描述和指責，對分歧的用詞比較含蓄；美方官員對媒體透露，雙方還討論了兩國元首今年底之前舉行視訊會晤的可能性。

但胡錫進指出，對照雙方新聞稿，仍可看出兩國的嚴重分歧。楊潔篪強調，中方反對以「競爭」來定義中美關係，而美方的新聞稿卻仍兩次用美方通常的語境談論「競爭」。

文章表示，可以看出，美方對中美關係的戰略定義以及對華政策的基本思路沒有變。美方新聞稿強調將繼續投資美國的國家實力，並與盟友和合作夥伴密切合作，這與美國常說的「從實力地位出發」並強化盟友體系與中國激烈競爭的主旨是一樣的。

另一方面，美國近期又反覆強調不想打「新冷戰」，要防止競爭變成對抗。美國貿易代表戴琪還表示美國不追求脫鉤，願意在新的基礎上「重新掛鉤」。此外，美國還釋放了華為前財務長孟晚舟，並準備重啟中美經貿磋商等等。

胡錫進說，從美國的行動和積極表態來看，美方的對華態度有所調整也是明顯的。

他認為，中國不作原則性讓步、堅持做好自己的事情，這一根本策略正在產生效果。美方總說要「從實力地位出發」，但其實力遠遠不夠實現遏制中國發展的野心。

文章稱，美國加強盟友體系，主要拉住的是澳洲和日本。「但過去是澳日狐假虎威，現在更像是美國虎假狐威，老虎和狐貍誰仗誰的勢倒過來了，美國的對華全面攻勢迅速顯現疲態」。

胡錫進表示，「現實在一定程度上教育了華盛頓，它不得不緩和一些力有不逮的對華衝突，調整對華政策的節奏」。但在美國反華輿論甚囂塵上的時候，這種調整的空間又是有限的，因此不能對拜登政府「改弦更張」抱有幻想。