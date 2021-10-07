600天未出國門…習不赴G20 可能也不出席聯國氣候大會

中國國家主席習近平將不會出席月底在羅馬舉行的G20峰會。(新華社資料照片)

彭博報導中國 國家主席習近平 將不會出席月底在羅馬舉行的G20峰會，歐洲外交官懷疑，習若不出席羅馬峰會，是否會參加在11月初在英國舉行的「聯合國氣候變化大會」。日本的中國問題專家認為，習很在乎疫情 對身體影響，所以防疫做法如同北韓領導人金正恩，並分析「習若要出國，明年訪日最有可能」，習會主動與美、日修好，希望透過日本再緩和與美國關係。

彭博援引知情人士指出，中國外交官已通知G20官員，習近平不會親自出席本月在義大利羅馬舉行的峰會。習近平自2020年1月最後一次出訪鄰國緬甸後，已有600多天未曾跨出國門，是二十國集團領導人中暫停出訪時間最長的一位。

不過他以視訊方式出席過一些活動，包括金磚國家領導人峰會以及大量雙邊通話。有時評人認為，是因習近平懼怕國際追究疫情之責，以及將重心放在國內權力穩定。

三名知情人士也透露，中方特使解釋習近平不打算前往羅馬參加G20峰會的原因，是由於中國的新冠病毒防疫規定，從境外返回中國的旅行者必須隔離。

法國時評人王龍蒙認為，與中共「戰狼外交」的強硬相比，習近平在疫情爆發後就再未出國，因為他深知疫情之責難逃，所以採取「龜縮戰略」。

王龍蒙也表示，與外交頹勢相比，習近平更在意他在國內權力的穩定，他正把全部的精力用於11月要召開的中共六中全會和明天的20大。王龍蒙指出，近日傅政華落馬，顯示習近平依然在清除異已，與國際議題相比，他更在意他在明年中共20大上謀求連任。

日本資深記者、中國問題專家矢板明夫認為，習近平並不是最擔憂在G20會議上可能會遇到難堪，因為中國外交部會用各種手段擺平這些。他認為，習近平對疫情格外小心，所以和金正恩做法一樣，哪怕因為他的缺席可能會產生對中國不利的決議。

矢板明夫認為，習更傾向於明年的訪日，因為現在岸田上台，對中國表面稍微緩解一些了，明年是中日邦交50周年，他如果訪日的話，可以把日本作為一個溝通美國的橋樑。但中美見面需要一個成果，現在很難拿出一個成果。

此外，G20峰會正值國際關係關鍵時刻，重點議題包括氣候變化、新冠疫苗供應、以及全球經濟因勞動力、晶片和能源短缺而陷入困境等。根據外交官傳達的信息，中國的立場是其中許多問題的核心，但習的缺席會令達成實質性協議變得更困難。

歐洲外交官質疑，習不出席羅馬峰會，是否還會參加在蘇格蘭格拉斯哥舉行的「2021年聯合國氣候變化大會」。作為主辦方的英國政府一直希望習近平能夠出席，但相關人士表示，習近平是否會參加還有待確認。