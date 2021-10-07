憂核武擴張？ 美國暫停核原料輸入中國

美方對中國的核武建設感到憂慮。圖為中國廣核集團陽江核電站5號機組外觀。（新華社）

美國 核能監管機構上個月決定暫停對中國 廣核集團有限公司（中廣核）運輸核放射性材料和氫同位素的授權，美方稱此舉是為了促進美國的國家安全利益，但輿論指出，這反映出美國對中國不斷增加核武器的擔憂。

路透報導，美國核能管理委員會（US Nuclear Regulatory Commission）的這項命令發布在10月1日的「聯邦紀事」網站上。

報導表示，簽署日期為9月27日的命令稱，行政部門依相關條例確認暫停向中廣核及與中廣核相關實體的一般許可權。核能管理委員會在命令說，白宮確認暫停決定「對於進一步促進美國的國家安全利益和加強1954年修訂的『原子能法』所規定的美國共同防禦和安全是必要的。」

暫停出口中國的原材料包括放射性材料，和用於核電站重水裂變反應堆的氫元素的非放射性同位素-氘。氘又名「重氫」，是氫的一種穩定形態同位素，主要用於核電廠的重水裂變反應爐。

報導說，暫停出口令進一步加強上屆美國政府確定的收緊向中國出口民用核技術的控制，以防止這些技術被用作軍事用途或者其他「未經授權的目的」。

中廣核是中國最大國有核公司；2019年8月，美國商務部把中廣核及其相關實體列入黑名單，原因是這些公司試圖獲取美國的先進技術和可以用於軍事用途的材料。

美國軍方高級將領理查德海軍上將今年早些時候向美國國會議員表示，中國正在開發的新一代核電站可能會生產出大量可用於製造核武器的鈽。

美國國防部在去年向美國國會提交的一份報告中估計，中國將在10年內將其核彈 頭從目前水平增加至少兩倍。報告認為，中國目前的核彈頭大約有200多枚。

另據媒體報導，對於美方將中廣核等企業列入所謂出口管制「實體名單」一事，中國外交部發言人華春瑩回應說，美方此舉泛化國家安全概念、濫用出口管制措施，不僅對中國企業造成傷害，也對包括美國在內的相關國家企業造成影響。中方堅決反對美方通過單邊主義和保護主義政策傷害中國甚至世界各國利益。