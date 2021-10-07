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加州原油洩漏扯新冠病毒 中媒嗆：甩鍋中國

中國新聞組／北京7日電
美國之音6日發推聲稱美國原油洩漏是「源自中國」的新冠病毒「造成」的「間接傷害」。（取材自美國之音推文截圖）
美國之音6日發推聲稱美國原油洩漏是「源自中國」的新冠病毒「造成」的「間接傷害」。（取材自美國之音推文截圖）

美國加州附近海岸近日發生一起十年來最嚴重的原油洩漏事故。觀察者網報導，就在事故原因未確定、清理工作未完成的關鍵時刻，身為美國政府喉舌的「美國之音」電台卻忙著「甩鍋」中國，給中國「潑髒水」，在6日發推聲稱美國原油洩漏是「源自中國」的新冠病毒「造成」的「間接傷害」。

觀察者網報導，太平洋沿岸靠近美國加利福尼亞海岸，2日發生大規模漏油事故。

據加州和聯邦官員統計，事故中潛在的原油洩漏量可能多達14.4萬加侖（約合54.5萬升），在太平洋形成約13平方英里（約合34平方公里）的浮油區域。美媒將之稱為加州十年來最嚴重的原油洩漏事故。

奧蘭治縣亨廷頓海灘市市長表示，這次洩漏是環境災難和潛在的生態災難，造成大批魚類、鳥類死亡和濕地退化。目前，加州宣布奧蘭治縣進入緊急狀態，並展開事故原因調查和污染清理工作。

截至目前，原油洩漏的原因仍未確認。但美國運輸部門在5日公布的初步調查報告顯示，故障發生原因，很可能是一艘路過船隻的錨破壞了海裡的輸油管道。

報導說，加州這場嚴重事故的原因仍未確定、清理工作還沒有完成。可就在此關鍵時刻，「美國之音」電台卻忙著「甩鍋」中國。

「美國之音」官方推特帳號6日發文宣稱，加州海岸的原油洩漏事故，是「源自中國」的新冠病毒「造成」的「間接傷害」。

報導稱，不僅如此，「美國之音」還在這則推文中，偷偷地將因美國政府的失敗與無能而導致的該國70萬人在疫情中死亡的惡劣後果，也都怪給了中國。

報導指，中國政府多次強調，病毒溯源研究是一個嚴肅的科學問題，必須在科學軌道上進行，反對將溯源工作政治化，反對將溯源工作作為「甩鍋」的工具。一段時間以來，美國一些政客執迷於政治操弄，反復炒作「實驗室洩漏論」等陰謀論，顯示了險惡的政治用心。

報導表示，對於「美國之音」強行甩鍋的行徑，推特網民一針見血，紛紛點明美國新冠死亡人數超70萬的事實，並稱「只有無能的政府才會總是把破爛事歸咎於別人」。

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