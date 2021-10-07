我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

美多名記者LinkedIn中國頁面被封 籲國會調查

記者呂佳蓉／北京7日電
社交媒體平台LinkedIn近日封掉多名美國記者的中國頁面。（路透）
社交媒體平台LinkedIn近日封掉多名美國記者的中國頁面。（路透）

社交媒體平台LinkedIn近日封掉多名美國記者的中國頁面，自由亞洲電台指出，這是LinkedIn屈服於中國互聯網的規則，多名被審查的受害者表示，美國國會需要採取行動，調查LinkedIn內部的審查機制與中國的聯繫。

據自由亞洲電台報導，美國調查記者貝書穎（Bethany Allen-Ebrahimian）上周收到LinkedIn的通知，指出他的頁面簡介存在「違禁內容」，其帳戶和網頁將在中國無法顯示。美籍華裔記者陳嘉韻（Melissa Chan）與獨立記者布魯諾（Greg Bruno）也收到類似通知。

布魯諾是《來自北京的祝福：中國對西藏的軟實力戰爭》的作者，他在9月底也收到LinkedIn的通指，指他的「出版物」有違禁的內容。

LinkedIn是美國唯一獲准在中國營運的社交網路，在該地擁有超過5000萬用戶，約占全球用戶總量的7%。2020年，LinkedIn總收入達到80億美元，母公司微軟沒有透露，在中國區域的收入占比是多少。

華爾街日報6月報導稱，從5月以來，至少有包括研究人員、記者、美國國會職員在內的十名使用者的資料在中國版LinkedIn上遭遮蔽或刪除。

報導指出，美國共和黨籍聯邦參議員斯科特致信LinkedIn的母公司微軟和LinkedIn高層，批評這種做法是對中共的「公然綏靖」和「屈服」。來自印第安那州的共和黨籍聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）也致信LinkedIn，詢問他們是否曾將美國使用者的資料交給中國政府。

中國 美國 共和黨

上一則

家長挺不住 十一長假成防小孩沉迷遊戲政策挑戰

下一則

加州原油洩漏扯新冠病毒 中媒嗆：甩鍋中國

延伸閱讀

企業等待拜登疫苗接種新規 共和黨24州長唱反調

企業等待拜登疫苗接種新規 共和黨24州長唱反調
細究臉書演算法效應 兩黨議員提案增訂青少年安全條款

細究臉書演算法效應 兩黨議員提案增訂青少年安全條款
財長、證交會齊警告：倒債將經濟衰退、市場崩盤

財長、證交會齊警告：倒債將經濟衰退、市場崩盤
微軟在OEM、自有產品找平衡 目標都是「客戶需要什麼」

微軟在OEM、自有產品找平衡 目標都是「客戶需要什麼」

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文