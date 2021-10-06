解「燃煤」之急 中悄悄讓澳船卸煤 哈薩克煤也運抵

中國已悄悄允許澳運煤船靠港卸煤。圖為澳洲雪梨北方新堡等待裝貨的運煤船。（路透）

中國 限電、缺煤嚴重，原本交惡的中澳關係，在煤價居高不下的壓力下，似乎不那麼重要了，據英國金融時報報導，原非正式禁止進口澳洲 煤礦的中國官方，已允許卸載少量的澳洲燃煤；此外，哈薩克煤炭也運抵浙江， 「外煤」的相繼到來，有媒體據此分析：可見中國電力短缺的情況相當嚴重。

吉林在內的中國各省最近幾天已紛紛要求增加自印尼、俄羅斯、蒙古進口煤礦。浙江省昨天首度自哈薩克進口13.6萬噸的燃煤，而全球產煤大國澳洲的煤最近也獲中國「解禁」。

金融時報引述航運經紀商Braemar ACM Shipbroking首席散裝貨運分析師里斯提克指出，一年前北京 對澳洲實施禁令後，一直滯留在中國港口外的幾艘澳洲貨船，上個月終於靠港，且進口船舶的吃水深度都有改變，可見船上的燃煤已卸貨，估計有45萬噸。

能源研究機構Kpler也表示，9月共有五艘原本在港外等候的澳洲貨船，卸下38.3萬噸的燃煤。

北京當局去年據傳下令國企及鋼廠即起停止自澳洲進口煤礦，使澳洲一年出口額多達550億澳幣（約390億美元）的煤礦出口深受打擊。澳洲去年總計對中國出口3500萬噸的燃煤，但據能源顧問公司Wood Mackenzie統計，去年11月過後，澳洲對中國出口的煤礦「幾乎降至零」。

市調機構IHS Markit分析師認為，中國整體政策不會有大幅改變，「這是政策鬆綁的訊號，但不表示自澳洲進口煤礦會有重大改變」。

散裝船龍頭慧洋董事長藍俊昇指出，先前中國限制澳洲煤礦進口總量，造成用電危機，除了工業生產外，也直接影響港務裝卸貨作業流程，使塞港問題更雪上加霜。現在，中國如允許卸載少量的澳洲燃煤，代表中國電力短缺的情況已相當嚴重，煤的需求量急迫，短時間內也會造成散裝船市場的急單效應。

此外，在浙能舟山六橫煤炭中轉碼頭，前天卸煤機正在卸裝從哈薩克進口的電煤，這是浙江省首次向哈薩克採購煤炭，為當前緊缺電煤的浙江省帶來「及時雨」。

觀察者網報導，哈薩克是世界上最大的內陸國，雖與中國新疆毗鄰，但到浙江陸路遙遠，需橫穿中國，陸上運煤成本高昂。不過，該國有鐵路、運河聯通黑海，海運相對較低的成本，在目前中國電煤價格高漲背景下，讓哈薩克煤炭有了採購來浙的經濟可行性。

據了解，這批13.6萬噸的高熱值優質哈薩克煤，是浙能集團所屬富興燃料公司採購到六橫煤炭中轉碼頭的，裝載這批煤炭的MV CARO號（卡羅）船在海上航行了30天，航行8501海里（約15700公里）。